Feijóo transmite a Von der Leyen que si gobierna cumplirá los hitos de Sánchez

Primer encuentro entre el nuevo presidente del PP y la máxima responsable de la Comisión Europea. Alberto Núñez Feijóo y Ursula von der Leyen han mantenido este martes en Rotterdam una reunión bilateral para hablar, esencialmente, de los fondos europeos. El gallego, informan fuentes populares, ha enviado a la alemana "un mensaje de seriedad" y "ha mostrado al PP como un partido de Estado". Feijóo transmitió a Von der Leyen que, de ser elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales, se compromete a cumplir "todo lo previsto de aquí a 2026" en el plan de recuperación pactado entre Bruselas y el Gobierno actual y continuar aprobando los hitos para obtener los fondos.

Como partido de "alternativa", señalaron, "no se puede mandar un mensaje de que no nos vinculan los hitos" (pactados por el Gobierno) porque "esto sería malo para España", pese a que apuntaron a que en su elaboración no se tuvo en cuenta a los partidos de la oposición. Feijóo, eso sí, ha lamentado, según las fuentes del PP, según las fuentes del PP, ha lamentado el retraso en la ejecución de los fondos y espera que el Gobierno español cumpla esos hitos porque España necesita esos fondos y “esos hitos nos vinculan”.

Von der Leyen confirmó a Feijóo que, tal y como recogen las normas del fondo, los desembolsos no se producirán si no se cumplen los hitos, siempre según las fuentes del PP, que no precisaron si la presidenta de la Comisión Europea comparte la preocupación por la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno que ha hecho pública la oposición en España. Las fuentes también se refirieron a la reunión de Feijóo con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, quien transmitió al español hasta en tres ocasiones una invitación para visitar al país. El viaje, confirman desde el PP, se producirá "a partir del otoño".

Feijóo se ha reunido también con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el presidente saliente del PPE, Donald Tusk; el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el rumano, Nicolae Ciuca; y el sueco, Ulf Hjalmar Kristersson; y los líderes populares en Alemania, Friedrich Merz, o Francia, Christian Jacob, entre otros políticos populares europeos. Durante la segunda y última jornada del congreso del PPE, Feijóo pronunciará un discurso ante el pleno a las 11:20 horas de este miércoles.

Otras fuentes 'populares' presentes en la cita han hecho hincapié en que se trata de mantener las "reglas de juego" y "cumplir los hitos acordados" porque España "necesita esos fondos europeos" porque si no lo hace, se queda en el "furgón de cola" de la UE. "Lo que planteamos como país es que España ha de cumplir lo que se ha comprometido", han señalado fuentes 'populares', mientras que la presidenta de la Comisión Europea le ha garantizado que no se desbloquearán los fondos si no se cumplen "los hitos", han insistido fuentes del equipo de Feijóo. Además, han señalado que el PP se "compromete a cumplir si llega al Palacio de la Moncloa" porque son la "alternativa" y no pueden lanzar el mensaje de que no le vinculan las reformas y objetivos acordados con Bruselas para recibir fondos europeos.

Precisamente, a su llegada al cónclave del PPE en Rotterdam, Feijóo ha defendido ante los medios de comunicación que están preparados para ser la alternativa "al Gobierno más débil" que ha tenido España en los 44 años de democracia". "España es mucho más que el Gobierno de Sánchez", ha proclamado. El jefe de la oposición ha dicho que su intención con las reuniones bilaterales era trasladar un mensaje de tranquilidad a sus socios ante "las sombras que ciñen la política española, los sobresaltos de su política exterior o la falta de compromiso de la mitad del Gobierno con las instituciones europeas". "El objetivo del PP es garantizar la alternancia política y la alternativa política en España", ha asegurado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno tiene "desbocado" el incremento de los precios "cada vez más" y ha señalado que tiene una deuda pública "que está hipotecando la economía y que impide que las rentas medias y bajas lleguen a fin de mes". Dicho esto, ha defendido incorporar a España a las políticas europeístas, "políticas útiles, al crecimientos económico sano, al cumplimiento de los compromisos con las reglas de la Unión y a fortalecer el euro y la economía europea". Finalmente, ha subrayado que los líderes europeos están preocupados por "un Gobierno inédito, con un partido populista, que se basa y sustenta en el independentismo". "Nuestros colegas no entienden cómo el Gobierno de una nación puede tener de aliados a partidos que no creen en la nación y que quieren fracturarla y dividirla", ha resaltado.