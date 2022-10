Felipe González pide preservar "como un tesoro" la convivencia en España. 

El expresidente del Gobierno Felipe González ha realizado este sábado un llamamiento a "preservar como un tesoro la convivencia" en España, que era su "prioridad número uno" hace 40 años, en 1982, cuando ganó por primera vez con mayoría absoluta las elecciones generales, porque, según ha advertido, "sin convivencia en paz y libertad, todo lo demás es liviano, se puede caer y se puede volver atrás". Así lo ha proclamado el también exsecretario general del PSOE en el transcurso de su intervención en el acto central organizado por el partido para conmemorar el histórico triunfo del 28 de octubre de 1982, cuando los socialistas lograron una mayoría absoluta traducida en 202 escaños en el Congreso de los Diputados que no se ha vuelto a repetir posteriormente en la etapa democrática española.

Ante un auditorio lleno de público en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, con capacidad para más de 3.150 personas, y compartiendo protagonismo con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Felipe González ha dedicado su intervención a "conmemorar y recordar" aquella victoria electoral y las decisiones más significativas de sus primeros años de gobierno, porque "quien no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va", ha advertido en un mensaje dirigido a los jóvenes.

González ha señalado que, en aquel octubre de 1982, su "principal propósito" era garantizar la "convivencia" en España, y ha defendido que esa debe ser "la prioridad número uno" en el país actualmente. "Tenemos que preservar como un tesoro la convivencia", porque "sin convivencia en paz y libertad todo lo demás es liviano, se puede caer y se puede volver atrás", ha advertido el expresidente, cuyo discurso se ha visto interrumpido en varias ocasiones por sonoros aplausos de los asistentes.

El expresidente del Gobierno ha lamentado la ausencia de Alfonso Guerra en el acto al señalar, recordando la foto de la ventana del hotel Palace, que le gustaría tener hoy a "ese personaje singular que levantaba mi mano". "Trato de buscar y lamento no conseguirlo a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra”, ha dicho González, lo que ha provocado los aplausos de los asistentes al acto antes de añadir: "Y lo quiero tener en esta mano". Guerra, vicepresidente en el Gobierno de González, anunció esta semana que no había sido invitado al acto, lo que Ferraz enmendó horas después, aunque finalmente no ha acudido al mismo en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.