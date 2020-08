Fernando Simón lanza un mensaje a los influencers para controlar la pandemia

El nivel de crecimiento de los casos de coronavirus en nuestro país se sitúa en los niveles de finales de abril. Este jueves se han notificado 3.349 positivos, una cifra que eleva el total hasta los 377.906 casos desde la llegada del coronavirus a España. En esta ocasión, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado contundente: "Las cosas no van bien". "Sigue habiendo transmisión y cada día más".

En esta ocasión, Simón ha pedido la colaboración de los 'influencers', personas jóvenes, en su mayoría, que se ganan la vida colgando fotografías y vídeos en sus redes sociales por las que las marcas le pagan elevadas cantidades de dinero. La edad media de contagio en las últimas dos semanas se sitúa en los 35 años y es por eso que Fernando Simón considera que estos pueden ayuden a concienciar a los jóvenes.

"Hay muchos 'influencers' con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia", ha apuntado. "Tiene (el influencer) a población que le sigue y ve sus fotos, puedan ayudar a que las medidas de prevención se implementen correctamente". Además, Simón considera que, en general, todos los personajes públicos que tienen alguna posibilidad de influir en la población, "deben concienciar a la gente de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer", ha señalado.

Pide responsabilidad a los jóvenes

En este contexto, pide a los jóvenes que no piensen únicamente que sus contactos tienen 20 años y un posible contagio no va a ser grave, y tengan en cuenta las personas que pueden entrar en contacto con ellos. No obstante, Simón defiende que "no hay que criminalizar a nadie", pero pide "dar un paso más allá".

Fernando Simón ha recordado la mayoría de los brotes de contagios se están produciendo en fiestas y en reuniones sociales. Por eso, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido en que "hay maneras de pasar bien sin poner a nadie en peligro"."No podemos permitir que esto se nos escape de las manos otra vez".

Asímismo, Simón ha puesto como ejemplo el caso de los brotes entre trabajadores temporeros. "Sigue habiendo casos entre temporeros, seguirá habiendo casos, pero se ha conseguido controlar el impacto. Se ha conseguido reducir drásticamente el número de personas asociadas a estos brotes", ha subrayado, para después destacar el "esfuerzo muy importante" realizado entre trabajadores y empresarios.