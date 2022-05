Anticorrupción abre una investigación a Rubiales por la gestión al frente de RFEF

Los polémicos audios llegan al ámbito judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre su gestión al frente del organismo y en relación al contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Fuentes fiscales han informado a Efe de la incoación de estas diligencias, según adelanta el diario El Independiente, después de que el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, presentase una denuncia por delitos como corrupción entre particulares, administración desleal, prevaricación o cohecho.

Las diligencias se extienden también al pago del alquiler de la vivienda en la que residía Rubiales en el centro de Madrid, según las fuentes. Galán acudió a Anticorrupción tras la publicación de diversas informaciones por el diario El Confidencial en torno a la gestión de Rubiales y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué para la organización de la citada competición. Los documentos publicados hace unas semanas indicaban que el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí, Sela, aseguró la cantidad de 40 millones de euros por cada edición a la RFEF y 4 para Kosmos, empresa de la que Piqué es copropietario.

Las explicaciones del presidente de la RFEF el pasado mes generaron mucha polémica tras asegurar que desde la Federación no se hizo ningún pago a Kosmos, la sociedad de Gerard Piqué, si no que fue Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa en ese país. En el mes de abril se conocieron unos audios que desvelaban el cobro de comisiones entre el jugador del Barcelona y el presidente de la RFEF por trasladar la competición española allí, cuya cantidad ascendía a 24 millones de euros. Hoy ha sido cuando el Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha decidido apretar a Rubiales y le pide que se "replantee" la sede pactada para el torneo. En concreto, tras tachar de "reprobable" desde un punto de vista moral y ético la disputa en Arabia Saudí, ha asegurado que se trata de un asunto "preocupante".

"Es reprobable desde el punto de vista moral y ético y ojalá se lo replanteen", señaló el Gobierno entonces en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada al respecto. Asimismo ha asegurado que le cuesta comprender como un campeonato nacional se celebre en otro país porque de este modo "se priva" a la afición de poder participar en él, según ha opinado, y ha apuntado que "lamentablemente" la Federación "no recibe dinero público" y por tanto el Estado no ha podido realizar una fiscalización.

Rubiales salió a desmentir la información que salió a la luz estos días e hizo especial hincapié en que Piqué no ha recibido ni un euro de la RFEF y que las comisiones vienen de Arabia Saudí: "No existe ninguna comisión económica entre Kosmos y la RFEF. El dinero que ha recibido Piqué proviene del propio país. Además, el presidente ha puesto el foco en la filtración de los audios: "Tengo una gran indignación por las falsedades que se están publicando. Han sustraído de manera ilegal información de mi móvil". También ha justificado que haya tardado dos días en dar explicaciones: "No he salido antes porque tenemos un contrato con Arabia Saudí de confidencialidad".

Asimismo, también puso en el punto de mira la legalidad de los contratos y aseguró que en la operación no existen conflictos de intereses ni de competencias: "En la RFEF no nos regimos por la ética de ninguna persona de la Federación. Nos regimos por tres filtros y hemos superado los tres". Por otra parte, ha puesto en valor la iniciativa de Gerard Piqué: "Ojalá haya más futbolistas como Piqué, con otras actividades además del fútbol". Además, ha denunciado una campaña de acoso y derribo contra su persona: "Llevo cuatro años en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petición de inhabilitaciones contra mi persona y esta institución, pero se están pasando ciertos límites"-

El CSD pide aclaraciones

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha solicitado a Rubiales que aporte los datos que tenga "para mitigar la inquietud" que se ha generado tras la últimas informaciones sobre su persona y que pueden "perjudicar la imagen y el buen nombre" del organismo federativo. "Estimado presidente, la reiterada publicación de informaciones periodísticas que apuntan a presuntos comportamientos irregulares en tu actuación como presidente de la RFEF puede perjudicar la imagen y el buen nombre de la Federación", señala la carta que ha enviado Franco a Rubiales y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El dirigente recuerda al presidente de la RFEF que su decisión "de poner en manos de la justicia estos hechos debiera contribuir a disipar cualquier duda al respecto", pero que "mientras la justicia no se pronuncie" sobre su "denuncia y de las que otras personas puedan interponer", considera que sería "muy conveniente" que proporcionase "a la opinión pública los datos de que dispongas para mitigar la inquietud que algunas informaciones han generado".

Finalmente, José Manuel Franco deja claro en la misiva que el Consejo Superior de Deportes "está comprometido en la defensa de los mejores valores del deporte y del prestigio de todas las instituciones y entidades deportivas, objetivos que sin duda compartimos con la Federación que presides".