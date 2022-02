Gamarra acusa de "manipular" el voto de la reforma laboral y pide una revisión

El Partido Popular ha calificado de "cacicada" y "manipulación" lo ocurrido este jueves en la votación de la reforma laboral, ya que, según ha dicho, el diputado del Grupo Popular, Alberto Casero, informó del problema informático al emitir su voto y lo puso en conocimiento de la Cámara, pidiendo que le dejasen votar presencialmente para rectificarlo. En concreto, el Gobierno ha sacado adelante la reforma laboral por un solo voto y gracias a un error técnico en el voto telemático de un diputado del PP.

Mi compañero @AlbertoCasero ha votado bien. El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado DE INMEDIATO a la cámara. Se ha avisado a la mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la cámara para votar presencial Y NO LE HAN DEJADO. — Victor Píriz Maya 🇪🇸 (@vicpiriz1975) February 3, 2022

Según ha informado tras la votación la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se trata del diputado por Cáceres, Alberto Casero, que había pedido el voto telemáticamente. Según ha asegurado a los medios, ha votado a favor por un problema técnico y ha acudido al Pleno a votar presencialmente, pero ya no le han dejado. Varios cargos del PP han denunciado a través de las redes sociales lo ocurrido en el Pleno del Congreso. Así, el portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso, Víctor Píriz, ha recalcado que Casero "ha votado bien". "El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado de inmediato a la Cámara. Se ha avisado a la Mesa, e incluso se ha presentado enfermo en la cámara para votar presencial y no le han dejado", ha señalado.

Hemos intentado que la mesa llamase al diputado telefónicamente para comprobar el sentido de su voto, tal y como recoge el reglamento, y Batet se ha negado. Se han vulnerado los derechos fundamentales del diputado que claramente ha indicado que su voto a la reforma laboral era NO pic.twitter.com/RnqAoFlwXu — Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) February 3, 2022

Según Píriz, "si tenían que sacar la reforma por lo civil o por lo criminal, hoy se han cubierto de gloria". Y ha resaltado que "es una cacicada sin precedentes en España". "El reglamento no se ha cumplido y nos asiste la razón y esto no acabará hoy. Es una vergüenza", ha aseverado. Por su parte, la secretaria de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, ha señalado que lo ocurrido es "una vergüenza nacional". "El PSOE manipula votación", ha sentenciado en un mensaje en su red social, que ha recogido Europa Press. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con resultado no esperado, ya que finalmente los dos diputados de UPN han decidido no acatar la disciplina de pirivoto y votar en contra de la reforma laboral.