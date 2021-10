Garamendi pide dejar la "radicalidad" para poder lograr acuerdos razonables.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "abstraerse de la radicalidad" para lograr acuerdos que sean razonables. Lo ha hecho durante su intervención en el foro Nueva Economía Fórum (NEF) Online, donde ha estado acompañado por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Garamendi, además, ha subrayado que los debates sobre la legislación laboral deben hacerse en la mesa de diálogo social, no "aireando" cuestiones internas. Siguiendo con la reforma laboral, el presidente de CEOE ha afirmado que hablar de cambios en el mercado de trabajo no es hablar de la "guerra de dos ministras" sino de algo "mucho más amplio" y ha destacado que la patronal va a seguir negociando en la mesa.

En mitad de la polémica por el liderazgo de las negociaciones sobre la reforma laboral entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Garamendi ha emplazado a seguir trabajando de forma discreta en la mesa de diálogo social que hoy mismo vuelve a reunirse.

"El Gobierno entiendo que es uno y los ministros trabajan para un señor que es el presidente del Gobierno. Todo lo que sea mejorar las cosas estamos dispuestos a hablar, no voy a entrar en el juego de si quiero más a papá que a mamá", ha afirmado el presidente de la CEOE en declaraciones previas a los medios. Garamendi ha mostrado su disposición para negociar "hasta el infinito" y "sin líneas rojas" para "mejorar las cosas" desde lo que marca Europa citando la necesidad de reducir la temporalidad y el elevado desempleo juvenil.

"No hablo de derogar, no tenemos que hablar de eso", ha dejado claro el presidente de la CEOE, que ha defendido la reforma laboral del PP en 2012 y que sirvió para bajar la tasa de paro del 25 % al 14 %. "Nosotros estamos donde está Europa", ha añadido Garamendi, que ha dejado claro que la CEOE "no tiene derecho a veto" pero es "libre para decir que no estamos de acuerdo".