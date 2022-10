El Gobierno cree que hay posibilidad "real" de acuerdo para renovar el CGPJ. 

El Gobierno cree que hay una posibilidad real de acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consideran necesario protegerla poniendo el acento en lo que están de acuerdo, según fuentes del Ejecutivo. De hecho, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reclamado no poner el foco en las diferencias para poder pactar con los 'populares'.

No obstante, desde el Gobierno han insistido en que la posición del Ejecutivo en relación con la renovación "no ha cambiado" aunque creen que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es libre de decir lo que quiera, en referencia a sus afirmaciones de esta mañana de que Pedro Sánchez se había comprometido a modificar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que la negociación no está condicionada a nada y alegan que la situación que se ha creado con la caída de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y del TS es de extrema gravedad. Pero aclaran, eso sí, que aún no se ha hablado de nombres.

En la misma línea se ha pronunciado este mediodía la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al afirmar que se está "forjando" y "avanzando en un acuerdo". Así lo ha afirmado después de la reunión del Consejo de Ministros y justo el día posterior a la entrevista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para desbloquear la negociación. La ministra ha dicho que, en nombre del Gobierno, la gustaría "subrayar o celebrar tal vez" que después de 4 años de bloqueo, de anomalía democrática, se está "avanzando en un acuerdo".

Ha recordado que la situación de bloqueo se vio agravada profundamente el pasado fin de semana con la dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, por lo que ha explicado que Pedro Sánchez tomó la iniciativa "de forma inmediata y, ante estos acontecimientos llamó líder oposición para apurar esta última oportunidad llegar a un acuerdo". Por ello, la Portavoz del Ejecutivo ha insistido que en estos momentos y "en aras a ese acuerdo" lo importante es subrayar que lo están "forjando", por lo que considera que no es el momento de mostrar diferencias sino de ver en qué están de acuerdo. "El Gobierno tiene muchísimo interés en sacar adelante el acuerdo y es muy importante no poner foco en la diferencia", ha exclamado.

Isabel Rodríguez ha expresado su deseo de estar en los últimos momentos para alcanzar ese acuerdo y reconducir así la senda constitucional con la renovación del Consejo del Poder Judicial. De esta manera ha evitado pronunciarse sobre las afirmaciones del presidente del Partido Popular, quien ha asegurado esta mañana que el Gobierno se comprometía a reformar el sistema de elección del CGPJ, como estaban pidiendo los 'populares' para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La ministra se ha limitado a decir que todo el mundo sabe cuáles son las diferencias en las posiciones del gobierno y del PP, pero como se trata de "resolver una anomalía democrática" y cumplir con la Constitución, ha insistido en no destacar éstas. "Lo importante es forjar y lograr un acuerdo y dejar trabajar a los equipos para solventar la situación y lograr el desbloqueo necesario y tan deseado por el Gobierno en estos cuatro años", ha remachado.