Iceta defiende votar un acuerdo sobre el autogobierno y la financiación catalana

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este jueves votar en un referéndum un "gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado", en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha sostenido que es la propuesta más razonable y más deseable: "Ahora, en estos procesos hay que ser muy prudente, porque la solución la tenemos que construir entre todos".

"No es tan importante lo que se ponga sobre la mesa sino la voluntad de acercar posiciones y que lleguemos a una solución que pueda satisfacer razonablemente a una mayoría", que no cree que se logre de forma inmediata. Ha abogado por activar el diálogo desde todos los mecanismos institucionales y políticos, "pero sin duda la mesa entre gobiernos tiene prioridad en el sentido de que es un instrumento específico".

También ha destacado que en Cataluña todavía no se han desarrollado todas las competencias autonómicas previstas ya en el Estatut de 2006 y que existen "unos problemas de financiación que todo el mundo acepta", asuntos que ve necesario abordar. "No tenemos estructuras de tipo de federal, que es lo que permitiría compaginar el autogobierno con el gobierno compartido, esto que ahora se ha nombrado cogobernanza. Estamos en los inicios de un camino que nos debe llevar a un Estado verdaderamente federal", ha subrayado.

Preguntado por si prevén un trato diferenciado para Cataluña, ha dicho: "Todo lo bueno que quiero para mí, lo quiero para los demás", y ha recordado que Cataluña ya ejerce competencias que otras comunidades no tienen, como las penitenciarias, que ha recordado que Euskadi no ha asumido hasta ahora.

Trajes a medida

Aun así, ha defendido que el Estado de las autonomías permite hacer "trajes a medida", y se ha abierto a aplicar medidas específicas para Cataluña si hubiera acuerdo, como se hizo con los derechos forales con la disposición adicional primera de la Constitución. Aunque hay voces que han planteado incluir una disposición adicional parecida para Cataluña --ha detallado-- el Gobierno no tiene "una postura cerrada", sino que buscará encontrar una solución pactada de común acuerdo.

Iceta también ha defendido que en la mesa de diálogo la Generalitat puede plantear lo que considere --como un referéndum de independencia, que el Ejecutivo rechaza--: "La mesa de dialogo se hace para hablar de todo. Ahora, algunos creen que hablar de todo es que se les dará la razón en todo".

Amnistía y Tribunal de Cuentas

Por otro lado, ha rechazado de nuevo aprobar una amnistía para independentistas investigados por causas relacionadas con el 1-O, una medida que ve propia de momentos de "cambio de régimen" y que rechazaron los letrados del Congreso de los Diputados por creerla inconstitucional, ha recordado.

Sobre las causas del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos de la Generalitat, ha afirmado que "se debe esperar a que termine la tramitación del procedimiento" ante este órgano y ha recordado que su decisión es recurrible ante las instancias judiciales. "Ahora parece que hayamos descubierto el Tribunal de Cuentas, que existe hace muchos años y pide responsabilidades a los electos sobre los fondos públicos", y frente a esas causas ha reivindicado los indultos como medida para avanzar en el diálogo y la concordia en Catalunya, en sus palabras.

Código penal y Gobierno

Ha avanzado que el PSOE "no tiene previsto" tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales, mientras que sí prevén reformar la sedición, aunque Iceta no ha detallado cuándo. Sobre si esta reforma permitiría volver al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sin ser juzgado por el 1-O, ha dicho: "Si se hace, no sé en qué consistirá. Pero le debo decir que todo el mundo debe comparecer ante la justicia cuando la justicia les requiere".

"El Gobierno no tiene la previsión de hacer indultos anticipados y considera que todo español requerido por la justicia debe hacer frente a las imputaciones que se le hagan", ha añadido. Sobre una remodelación del Gobierno, ha afirmado que no le consta y que ahora está "muy abocado" al ministerio, por lo se plantea otras funciones ni ser portavoz.