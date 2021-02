Iglesias, sobre el PSOE: "Puede llegar un momento en que digamos 'hasta aquí'"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y de Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno porque está "cambiando cosas" pero ha reconocido: "A lo mejor llega un momento en el que tenemos que hacer una reflexión y decir 'hasta aquí hemos llegado'". Iglesias se ha pronunciado en estos términos en una entrevista ofrecida a través de la plataforma Twitch, en un canal denominado 'Furor TV', convirtiéndose en el segundo político de ámbito nacional después de Íñigo Errejón y el primer miembro del Gobierno en usar este formato, popular sobre todo en el mundo de los videojuegos.

En esa nueva plataforma, donde los llamados 'streamers' interactúan con sus seguidores mientras retransmiten su propia pantalla de ordenador y juegan o realizan otras actividades, Iglesias ha denunciado "el poder en manos privadas" que ejercen los medios de comunicación y que a su juicio "no es saludable". El vicepresidente ha llegado a afirmar que a los presentadores de televisión o a los jefes de las televisiones les da igual que lo que dicen sea mentira "si sirve para hacer daño a Podemos" y se ha mostrado esperanzado sobre el futuro comunicativo de la plataforma.

Este jueves a las 14:20h estaré en directo con @GregoriMarugan en su canal de twitch hablando sobre el papel de los poderes mediáticos en la democracia.



Podréis seguirlo en directo desde aquí 👇

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 24, 2021

Frente a "los puristas" que según él cuestionan que su formación gobierne y la preferirían en la oposición, Iglesias responde que es "impresionante" las cosas que se han sacado adelante. "Si no valiera la pena no nos darían las hostias que nos dan", ha zanjado. No obstante, ha dicho que el papel de Podemos no es el de "estar por estar". "Nunca hay que descartar que llegue un momento en el que digamos: Hasta aquí hemos llegado", ha dicho Iglesias hasta en dos ocasiones de la entrevista.

En plena negociación de la ley de Vivienda con el PSOE, Iglesias ha incidido en que la buena marcha del Gobierno depende de la correlación de fuerzas y de que hay un acuerdo de Gobierno que tanto él como el presidente Pedro Sánchez rubricaron. "Estamos en el Gobierno porque nos lo hemos ganado... Nadie votó por un gobierno de partido único", ha dicho Iglesias.

No obstante, preguntado por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de quien depende la ley de Vivienda, ha respondido que es la persona del PSOE a la que tiene "más cariño". "Es un tipo con agallas, es un tipo honesto", ha añadido pese a admitir que discute con él de muchas cosas. Iglesias ha reconocido además que habrá "muchas resistencias" contra la Ley Trans pero, ha incidido, "tiene que salir", y ha insistido en su opinión de que el rapero Pablo Hasel "debería estar libre".

También ha reconocido que Podemos no pasa por su mejor momento a nivel electoral y ha ensalzado la gran proyección política que tiene la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Quién sabe" si puede ser la próxima candidata de su coalición, ha respondido al ser preguntado al respecto.