Iglesias y Montero tuvieron otro intento de acoso en su casa tras las vacaciones

Un grupo de personas esperaba a Pablo Iglesias e Irene Montero en la puerta de su vivienda de Galapagar tras suspender sus vacaciones en Asturias por "motivos de seguridad" para su familia y regresar a Madrid de forma precipitada, según fuentes de su entorno a las que ha tenido acceso La Información. Se trata del segundo intento de acoso que sufrió el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad en apenas unas horas.

La pareja, junto a sus tres hijos, tuvieron que abandonar una casa en el concejo de Lena después de que se difundiera su ubicación. A su llegada a la localidad donde residen este grupo intentó acercarse a ellos en las inmediaciones de su domicilio. La Policía Nacional hizo su trabajo e impidió cualquier escena de tensión.

La ubicación del lugar de veraneo de Iglesias y Montero era un misterio hasta este lunes que varios medios de comunicación asturianos les ubicaron en Lena. Entonces comenzó un movimiento en redes sociales que confirmó que la pareja se encontraba descansando en la tranquila localidad. Lo siguiente fue una convocatoria para intentar acosar a la familia, provocando escenas similares a las que sufren en su vivienda de Galapagar desde el inicio de la pandemia.

Iglesias y Montero llegaron a recibir en Asturias insultos, amenazas e incluso Lena amaneció con una pintada en la carretera en la que se podía leer "coletas rata". La pareja tenía pensado pasar toda la semana allí pero decidieron marcharse antes de tiempo. La situación ha sido tal que un restaurante en el que estuvieron los dos miembros del Gobierno con sus hijos se ha visto obligado a aclarar en su páginas de Facebook que no tenía nada que ver con el vicepresidente y la ministra. Lo hizo ante las presiones sufridas.

Este martes Iglesias ha publicado en su perfil de Facebook un mensaje sobre lo sucedido en Asturias. "Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto –señala Iglesias en un hilo publicado la red social–. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso", escribe el vicepresidente segundo.

"Gracias a los policías que nos acompañan cumpliendo su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano. Gracias a toda la gente que nos ha ofrecido su casa. Gracias a todos los que no se dejan intimidar por la ultraderecha y sus medios", señala Iglesias. "Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo. El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo, es para nosotros la mayor motivación para continuar", concluye.

Toda mi solidaridad con la familia de @PabloIglesias e @IreneMontero . https://t.co/ds564tEoW4 — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) August 17, 2020

Los dos dirigentes de Unidas Podemos no han recibido, de momento, muestras de solidaridad por parte del núcleo duro del Gobierno ante los intentos de acoso que están sufriendo. Ni Pedro Sánchez ni ningún dirigente de peso del PSOE han mostrado su rechazo sobre lo que está sucediendo. Tan solo se han producido muestras puntuales de apoyo, como la de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.