Illa apura sus últimas horas de ministro para dedicarse "al 101%" a la campaña.

El ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha asegurado que se volcará "al 101%" en ser candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat. "En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%, es la única manera que sé hacer las cosas", ha dicho en el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en Barcelona, en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, entre otros miembros del partido.

"Seré el candidato de la gente que nunca se ha acercado a la agrupación, de gente que hace tiempo que dejó de votarnos, de gente que incluso nunca nos ha votado. Voy a ser el candidato de toda la gente que quiere pasar página", ha aseverado.

"No voy a preguntar a nadie qué ha hecho estos últimos diez años, no pienso ajustar cuentas con nadie. Creo en una Cataluña sin revanchas y que se centra de verdad en lo que importa: el trabajo digno, la sanidad pública y los avances sociales", ha dicho. En su intervención, que no ha llegado a los diez minutos, el presidenciable del PSC no se ha referido a la polémica sobre la fecha electoral, que aún puede variar si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) finalmente desestima los recursos contra el aplazamiento decretado por el Govern, que situaba las elecciones el 30 de mayo argumentando la mala situación epidemiológica en la comunidad.

Illa ha centrado su discurso en esbozar cuál será su propuesta para iniciar una nueva etapa política en una Cataluña que está "debilitada" tras años de "división", pero que "unida es imparable". "La solución no vendrá de una parte arrollando a la otra, sino de un sentimiento superador, reparador, que venga de lo más profundo de nosotros mismos", ha expuesto.

En este sentido, ha subrayado que no perderá "ni un minuto en reproches", sino que dedicará el tiempo a destacar lo que pueden hacer los catalanes si trabajan unidos. "Sé que la tarea más apasionante que nos aguarda es volver a encontrarnos con nosotros mismos, superar ese exilio interior, dejar de hablar de unos u otros y volver a levantar entre todos un nosotros tan grande como Cataluña. Es decir, volver a querernos", ha continuado.

Illa ha reivindicado que los socialistas están "preparados para gobernar, para servir a todos" y ha resaltado "la importancia de mantener la dignidad de las instituciones" como uno de los principios que guían su acción política. Durante su discurso, el candidato del PSC ha repasado algunos de sus referentes políticos, como Ernest Lluch, Pasqual Maragall o Carme Chacón, y ha elogiado la "generosidad" de Miquel Iceta, que le cedió paso como candidato a la Generalitat.