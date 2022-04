Zelenski pide a las empresas españolas que "dejen de hacer negocio con Rusia".

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet pide unión para defender la paz y sancionar al agresor y ofrecer toda la ayuda al pueblo Ucraniano. "Crímenes que merecen nuestra total repulsa", ha dicho Batet antes de dar paso al presidente de Ucrania en referencia a los trágicos acontecimientos que ha vivido la ciudad de Bucha. Entre un caluroso aplauso y todo los presentes en pie, el presidente ucraniano ha agradecido el recibimiento llevándose la mano en el corazón. Zelenski ha comenzado la intervención agradeciendo a España su paciencia ante el retraso en sus palabras, ya que estaba en otra conferencia en la ONU. "Nosotros en Ucrania tenemos una gran amenaza en nuestra vida común, los ucranianos queremos paz, no queremos conflictos", ha asegurado el mandatario ucraniano. Con estas palabras, Zelenski, que vestía camisa militar, se ha dirigido al pueblo español por videoconferencia en un acto en el Congreso después de haberlo hecho en días anteriores en una veintena de parlamentos de otros países para recabar el respaldo internacional.

"Rusia ha venido con la guerra a nuestra tierra hace muchos años, y estamos defendiéndonos desde 2014 cuando comenzó su invasión en Crimea", por ello Zelenski apremia a occidente a que imponga nuevas sanciones económicas más duras contra Rusia. El presidente ucraniano ha agradecido a las empresas españolas que han cesado su actividad en Rusia pero ha lanzado un dardo a las que aún no lo han hecho. "Rusia no busca la paz, y nosotros no sabemos cuanto durará esta guerra. Para frenar este conflicto necesitamos nuevas sanciones económicas más duras. Quiero agradecer a vuestras compañías que han frenado su actividad en Rusia. "Pero al mismo tiempo quiero dirigirme a compañías como Marsans, Porcelanosa, y otras compañías que dejen de hacer negocios con Rusia", ha reivindicado, poniendo énfasis en que el Ejército ruso está cometiendo "crímenes de guerra contra la humanidad".

Por ello, el presidente de Ucrania ha pedido "sanciones contundentes", que el resto de países europeos dejen de comprar petróleo a empresas rusas y dejar de hacer negocios con bancos de este país. "¿Cómo permitir que los bancos rusos generen beneficios mientras ellos están torturando gente? ¿Cómo permitir que las compañías europeas tengas beneficios mientras destruyen mi país?", se ha preguntado Zelenski en su intervención.

Volodímir Zelenski ha recordado el bombardeo de Gernika en su intervención ante las Cortes para recabar una mayor implicación de Occidente tras la invasión de Rusia de su país: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

Antes de su intervención en la Cámara Baja española, Zelenski ha exigido la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar los vetos de Moscú y tomar medidas en respuesta a la invasión. "Si no hay otra alternativa, la siguiente opción es que se disuelvan", ha dicho el líder ucraniano a los representantes de los quince países que forman el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. En un discurso por videoconferencia, ha denunciado que el Consejo de Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis y advirtió de que, si la ONU no actúa, ello supondrá el fin del orden internacional basado en normas.

"¿Cuál es el propósito de esta organización? Mantener la paz y procurar que se defienda, pero la Carta de Naciones Unidas se viola ya desde el Artículo I, así que, ¿qué sentido tienen el resto?", se ha preguntado Zelenski ante el Consejo de Seguridad, el cual podría disolverse "si no pueden hacer nada a parte de hablar". "Existe el Consejo de Seguridad, ¿pero dónde están la paz y las garantías que tiene que ofrecer Naciones Unidas?", ha insistido el presidente ucraniano, que ha vuelto a proponer una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país. "Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional, podrían simplemente cerrar sus puertas, si no, actúen, la Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente, para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte", ha enfatizado.

Zelenski ha afeado a Naciones Unidas no solo no estar haciendo lo suficiente en la guerra de Ucrania, sino también en otros conflictos, como los de Libia, Somalia, Afganistán, o Yemen, y ha aventurado que "si las tiranías hubieran recibido respuesta, ya se podría haber garantizado una paz honesta". "El mundo podría haber sido distinto y quizás no hubiéramos visto una guerra en mi país", ha conjeturado el presidente ucraniano, quien ha comenzado su intervención de recordando cómo "todo el mundo ha visto" lo que Rusia ha hecho en la ciudad de Bucha.

Unos crímenes, ha contado, que se han registrado en hasta una docena de ciudades y localidades desde que Rusia decidió iniciar la guerra hace ahora 41 días. "La geografía cambia, pero la crueldad es la misma", ha dicho. "Esto no es muy distinto de otras organizaciones terroristas, como Estado Islámico, pero aquí hablamos de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que está destruyendo un país independiente y libre", ha aseverado un Zelenski, quien durante toda su intervención ha insistido en una reforma de la institución para evitar que Rusia pueda apelar a su "derecho a la muerte" para evitar ser castigada.