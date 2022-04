Más sanciones de la UE contra Rusia: Bruselas propone incluir el carbón

En la localidad ucraniana de Bucha siguen recuperando cuerpos tras la masacre del ejército ruso. La imagen de civiles muertos en plena calle, abandonados en sótanos y algunos con las manos atadas a la espalda sigue removiendo conciencias. En este punto, la Unión Europea acaba de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el quinto desde que Moscú inició la agresión sobre Ucrania, que entre otras cosas golpeará al sector energético, "principalmente" a su carbón. Así lo ha confirmado este martes el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), en la que los Veintisiete valoraron nuevas medidas económicas como respuesta del bloque a las atrocidades cometidas por las tropas rusas en ciudades cercanas a Kiev. "Se está librando una guerra cruel y hay que aumentar la presión", sentencia la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen.

"No se trata solo de energía, es un paquete amplio de sanciones que cubre diferentes sectores, más sanciones individuales, más sanciones comerciales, del transporte, pero también sanciones energéticas, principalmente carbón", confirmó. En la misma rueda de prensa, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, explicó que la "voluntad" de los Estados miembro de incluir el sector energético en las sanciones europeas contra el Kremlin de forma gradual y con un calendario todavía "por definir". Dombrovskis, que no quiso aportar más detalles sobre el nuevo paquete de sanciones porque todavía está siendo "finalizado", expresó que la intención de Bruselas es que las represalias sigan "mordiendo" al Kremlin, por lo que también instó a los países europeos a coordinarse con otros socios globales para garantizar que aquellas que ya han sido adoptadas se cumplen y Moscú no las sortea.

En cualquier caso, el ex primer ministro letón subrayó que el 62% de las exportaciones de Rusia a la UE en 2021 fueron hidrocarburos, por lo que "es ahí donde hay que mirar" si el bloque quiere "hacer daño" a la economía rusa. "Estamos determinados a reforzar las sanciones contra Rusia, hay consenso para reforzar estas sanciones que son eficaces y dan resultados", destacó el ministro francés, antes de reconocer que los Veintisiete tiene posiciones "que no son necesariamente idénticas" en cuanto al alcance y el calendario de las represalias.

Por eso, insistió Le Maire, el "principio clave y de base" para aprobar el quinto paquete de sanciones que proponga la Comisión Europea será mantener la "unidad" de los socios del bloque. Uno de los países más reacios a golpear el sector energético ruso por su dependencia en él es Alemania, cuyo ministro de Finanzas, Crhstian Lindner, aseguró a su salida del Ecofin que Berlín está "abierto" a sanciones "más estrictas", sin aclarar si esto incluye el carbón de Moscú. "Fue un error de parte de Alemania convertirse en tan dependiente de las importaciones energía de Rusia", reconoció el liberal alemán, quien reconoció que la dependencia del carbón y del petróleo rusos puede reducirse más rápido que la del gas e instó a proceder de forma "estratégica", puesto que habrá que renunciar "no solo durante días o semanas", sino durante mucho tiempo a la energía rusa. Ha sido la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, quien ha confirmado este martes la determinación de su gobierno de "cortar completamente la dependencia energética" respecto a Rusia, lo que empezaría con el carbón, para seguir con el petróleo y el gas.