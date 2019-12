El Rey ultima la ronda de consultas sin que Sánchez tenga cerrada la investidura

El Rey ultima la convocatoria de una ronda de consultas con los representantes políticos sin que Pedro Sánchez tenga a día de hoy los apoyos necesarios para conseguir la investidura. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha acudido esta mañana a Zarzuela para entregar al jefe del Estado la lista de líderes que acudirá a estas audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Ahora solo queda que don Felipe fije la fecha y los horarios.

En el listado entregado por Batet se incluyen los presidentes y secretarios generales de todas las formaciones. Solo tres partidos han declinado asistir a la ronda de consultas con el Rey: ERC, EH Bildu y la CUP. Las audiencias las iniciará Isidro Martínez Oblanca, de Foro, y serán cerradas por Pedro Sánchez. Serán 19 los representantes que se reunirán con el Rey en privado, convirtiéndose en la ronda más numerosa de la democracia.

A la espera de que Zarzuela dé a conocer las fechas concretas, el PSOE continúa avanzando en las negociaciones para conformar el Gobierno de coalición con Unidas Podemos así como para cerrar la decisiva abstención de ERC en la investidura. Con los de Pablo Iglesias las conversaciones avanzan a buen ritmo. Con los independentistas hay más problemas. Ayer se produjo la segunda reunión entre ambos equipos y quedaron en volver a reunirse el próximo martes día 10.

Hay que recordar que el pasado viernes, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, aseguró que el candidato del PSOE no irá a u na investidura si antes no tiene amarrados los apoyos y abstenciones que le garanticen salir exitoso del debate. "No iremos a una investidura fallida", dijo. Todo está, por tanto, a la espera de un giro de ERC. Este miércoles el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha lanzado un guiño a los republicanos aseguran que está habiendo "aproximaciones" con ellos sobre cómo "intentar encarar un conflicto y no negarlo".

El PSOE también mantiene abierta una vía negociadora con JxCAT. Este miércoles se han reunido ambos equipos, pero nada se sabe de estas conversaciones ya que tanto desde Ferraz como desde el partido de Carles Puigdemont han decidido no dar a conocer ni el contenido del encuentro ni una imagen del mismo.

Será investido presidente del Gobierno aquel candidato que consiga la confianza del Congreso por alguna de estas dos vías: en la primera votación sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra.