"Barajamos un impuesto a pisos vacíos o forzar a bancos a sacarlos al alquiler"

Ione Belarra viene de protagonizar una intensa y complicada negociación en el seno del Gobierno para acelerar la Ley de Vivienda que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio de los alquileres. Incluso tensa, que se resolvió in extremis, y que incluso llevó a Irene Montero, ministra de Igualdad, a implicarse en las conversaciones con José Luis Ábalos, el responsable del ramo. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 explica a La Información que la prioridad de la nueva norma son los pisos propiedad de los bancos y los fondos de inversión, los grandes tenedores de vivienda, y apunta a medidas concretas que les afectarán y que actualmente se están negociando. Belarra consiguió en el acuerdo con el PSOE incluir la posibilidad de contener o eventualmente "bajar los precios" -un término que costó aceptar a los socialistas- de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Asimismo los consistorios podrán bloquear las "subidas injustificadas" de los contratos en vigor.

¿Qué supondrá el compromiso de aprobar una Ley de Vivienda que limite el precio de los alquileres?

Esta ley va a ser el éxito de centenares de personas que llevan muchos años movilizándose en España, sobre todo en Cataluña donde han conseguido impulsar una normativa, por el derecho a la vivienda y por regular los precios del alquiler. Ahora van a ver traducido eso en política públicas y creo que es su éxito. La gente que ha puesto el cuerpo en los desahucios y que lleva tiempo denunciando los elevadísimos precios del alquiler, que son un escándalo en España. Esos precios son tan altos por la desregulación. No hay ningún tipo de regulación y hay que regular el mercado para que los precios bajen.

¿En base a qué herramienta se regularán los precios?

Ahí va a estar el debate. Desde la Vicepresidencia segunda tenemos una propuesta muy concreta que espero que se traduzca en un acuerdo con el resto de ministerios. Tiene que ver con dos claves. La primera con fijar los índices de referencia que son precios de referencia. Por debajo de esos precios los alquileres seguirán siendo los mismos que hasta ahora y por encima tendrán que bajar hasta ese precio de referencia. La clave es esa: en las zonas de mercado tensionado que van a poder declarar las comunidades autónomas y los ayuntamientos tiene que haber una regulación por la cual si tú estás pagando un alquiler por encima del precio de referencia tendrá que bajar, tanto en los contratos en vigor como en los contratos nuevos que se firmen. El segundo elemento tiene que ver con movilizar las viviendas vacías. España tiene una bolsa de viviendas vacías enorme, probablemente una de las mayores del mundo y no sólo de la UE. Según los últimos datos que tenemos, los del INE de 2011 pero nada hace indicar que eso haya cambiado, hay alrededor de 3,5 millones de viviendas vacías. Por eso creemos que la consecuencia de la desregulación del mercado son los precios altísimos, porque sabemos que existe una enorme concentración de estas viviendas vacías en manos de bancos y de fondos buitre que tienen alrededor del 80% del mercado, por lo menos donde tenemos datos. Eso hace que estos grandes tenedores puedan elegir mantener viviendas desocupadas para que los precios suban, que de hecho es lo que están haciendo. Hay que obligar a que las viviendas vacías estén dentro del mercado.

¿Cómo se puede obligar a que viviendas vacías entren en el mercado?

Hay varios mecanismos. Vía fiscal, vía sanciones o que la legislación regule lo que se llaman los alquileres forzosos, que significa que tú obligatoriamente tengas que poner en alquiler esa vivienda vacía.

¿Ese alquiler forzoso se está contemplando?

Sí, esa es la propuesta que estamos discutiendo.

¿Qué feedback tienen desde el área del PSOE, más si cabe con un ‘pata negra’ del partido al frente del Ministerio de Transportes como es Ábalos?

De momento hay sintonía con el Ministerio de Transportes y confío en que podamos sacarlo adelante. Desde nuestro punto de vista estas serían las claves para hacer una regulación verdaderamente efectiva, que no sea superflua y que vaya al fondo de la cuestión y al fondo de la problemática.

¿Han pensado alguna medida que afecte a los pequeños tenedores de vivienda?

El grueso de la regulación tiene que ir donde está el grueso del problema. Es muy importante que esas medidas se tomen con respecto a los grandes tenedores de vivienda y la ley tiene que definir qué es. Son, sobre todo, entidades jurídicas que tienen más de ocho o diez viviendas, más o menos esas son las cifras que manejamos. No tiene que ver con el pequeño propietario sino con quien está haciendo de la vivienda un negocio. Eso es lo que tiene que tener claro la gente. No se trata del pequeño propietario que pone un piso en alquiler, ese no es el foco de la regulación. El foco tiene que ir dirigido a que aproximadamente el 80% de las viviendas está en manos de bancos y fondos buitre.

¿De quiénes?

Tienen nombre y apellidos. Los datos que se manejan en Cataluña, donde sí hay un registro, señalan que las viviendas vacías están en manos de Bankia, la Sareb, BBVA o CaixaBank. Ellos son los responsables de que los precios estén altos y ahí tiene que centrarse la regulación. Entiendo que se hace mucha demagogia con este tema pero nosotros lo tenemos claro. Quien tiene la responsabilidad principalmente del problema que tenemos en España son los grandes tenedores de vivienda y es a ellos a quienes hay aplicarles los mecanismos fiscales, de sanciones o de alquileres forzosos para que se puedan bajar los precios y que la gente no viva asfixiada.

Cuando se refiere a mecanismos fiscales, ¿habla de subirles los impuestos?

No. Esto forma parte de algunos de los mecanismos que se están barajando. Por ejemplo, se podría aprobar un impuesto a la vivienda vacía. Que tú no puedas tener una vivienda vacía porque habiendo gente que se está quedando en la calle, como hemos visto esta semana con varios desahucios con niños, no puede ser que haya bancos y fondos de inversión que tienen viviendas vacías. Yo creo que esto se entiende perfectamente.

Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 Dani Gago

¿Los precios de referencia de los alquileres se fijarán en base al Índice de Referencia?

Sí, pero luego hay que adaptarlo a cada zona.

Eso es, el Índice contiene datos obsoletos o poco adaptados a la situación actual. ¿Qué van a hacer para actualizarlo?

Aquí la colaboración con las comunidades autónomas y grandes ayuntamientos es clave, especialmente con Madrid y Barcelona. Las administraciones más cercanas al ciudadano son las que mejor conocen la idiosincrasia de la situación de la vivienda en su territorio y quien mejor puede definir los índices de referencia. De hecho, desde nuestro punto de vista, sería interesante que en la elaboración de esos índices de referencia participaran también los colectivos que están defendiendo el derecho a la vivienda.

¿La futura Ley estatal de Vivienda anulará un posible recurso ante el Tribunal Constitucional contra la normativa catalana?

Lo que hará la Ley estatal es validar a quienes ya han dado pasos adelante en el sentido correcto, desde nuestro punto de vista. Esa es la clave. Yo creo que no se entendería que hubiera un recurso de inconstitucionalidad a una ley que regula en el mismo sentido que una ley estatal. La norma catalana señala el camino a seguir. Creo que es un muy buen texto y que nos puede y debe servir de ejemplo.

Participó en la negociación in extremis con el Ministerio de Transportes para desbloquear los acuerdos de la noche del pasado lunes. ¿Cómo definiría esas horas?

Yo creo que aquí hay que entender que la vivienda ha sido el gran negocio en España y que quienes queremos que deje de serlo y se convierta en un derecho para la mayoría de la gente tenemos que vencer resistencias. Hay mucha tensión y dificultades. Pero lo que hay que extraer de la negociación de los Presupuestos, la regulación del alquiler y del Ingreso Mínimo Vital es que pudimos llegar a un acuerdo, que nos pudimos entender y, sobre todo, que el Gobierno se ha comprometido a regular muy rápido, algo que yo creo que es una exigencia de la ciudadanos. Con los desahucios que estamos viviendo, y según los datos del Instituto de la Juventud, los jóvenes dedican entre el 100 y el 100% de sus salarios a pagar el alquiler. Eso significa que no pueden pagárselo y que tienen que compartir piso para emanciparse. Por tanto, lo más importante era correr y nos hemos puesto de acuerdo para correr.

¿Cuándo llegará la Ley de Vivienda a Consejo de Ministros?

El acuerdo recoge que en tres meses debe llegar a Consejo de Ministros y en cuatro meses estar en el Congreso.

¿Por qué está habiendo desahucios en España?

Estamos viendo desahucios sin alternativa habitacional y los organismos internacionales ya nos han dicho que no debería ocurrir. Creo que el Gobierno debe tomar medidas y creo que tenemos que hacerlo de forma urgente.

¿Se van a impulsar medidas?

Sí, lo estamos haciendo ya.

Otro problema que se está viviendo es el corte de suministros básicos a familias después de que se levantar la prohibición. ¿Qué va a hacer la Vicepresidencia social?

Para nosotros es el mismo problema. No puedes pedir a la gente en mitad de una pandemia que se lave las manos cada rato y que al mismo tiempo haya gente a la que se la está echando de sus casas por parte de bancos y fondos buitre, y al mismo tiempo cortándoles el agua o la luz. Creo que nadie entiende que en plena emergencia sanitaria esto esté ocurriendo. Por eso creo que el Gobierno debe intervenir y tomar medidas rápido.

¿Cree que la Ley de Vivienda allana la negociación de PGE con el bloque de la investidura?

La vivienda es una preocupación de los grupos parlamentarios que apoyó la investidura y, de hecho, junto al grupo de Unidas Podemos, pidieron expresamente que se regularan los precios del alquiler. Así que yo creo que sí, que podamos ponernos de acuerdo en materia de vivienda va a facilitar el acuerdo de Presupuestos.