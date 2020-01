Irene Lozano, de España Global, presidirá el Consejo Superior de Deporte

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Urbibes, destituyó a Maria José Ruenda como presidenta del Consejo Superior de Deporte este martes por teléfono. El titular ya tiene listo el relevo. Irene Lozano, exsecretaria de España Global, ocupará el cargo a partir de ahora.

El diario AS asegura que la noticia no tomó por sorpresa a Rienda porque no había recibido ninguna llamada de Rodríguez Uribes tras su toma de posesión el 13 de enero.Así, la primera mujer que ha presidido el CSD deja así el cargo que ha ocupado desde junio del 2018. Tras el Consejo de Ministros de este martes el nombramiento se hará oficial. Otros nombres que se barajaron para la posición son Pepu Hernández, exseleccionador de baloncesto y Gonzalo Miró, periodista deportivo.

Sin embargo, la salida de Lozano de España Global apunta a que una mujer volverá a ocupar el cargo en el ministerio. Irene Lozano, de 48 años, es licenciada en Lingüística por la Univesidad Complutense de Madrid y diplomada en Filosofía por el Birkbeck College de Londres. La política inició su carrera profesional en el periodismo, al formar parte de redacciones como El Mundo y ABC, y colaborar con varias revistas españolas. Más tarde fue diputada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) e ingresó en las listas del PSOE. Finalmente, en octubre de 2018, fue nombrada secretaria de Estado de España Global.