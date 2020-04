Los jueces se ofrecen a trabajar por las tardes para evitar un colapso tras el virus

Aunque el Gobierno todavía no baraja fechas para levantar el estado de alarma, desde la Administración de Justicia se trabaja ya en un plan de choque para evitar el colapso que podría producirse en todos los juzgados de España cuando se reanude la actividad judicial. Tras el proyecto anunciado por el CGPJ para evitar incidencias cuando se recobre la normalidad, los juristas ya advierten de la necesidad de que se estudien posibles medidas tales como declarar las tardes hábiles o ampliar la plantilla de funcionarios en los órdenes jurisdiccionales.

Magistrados consultados por este medio explican que para evitar un mayor retraso en todos los procedimientos habría que aumentar la carga de trabajo diaria, para lo cual se hace necesario trabajar también por las tardes. Aunque se baraja la opción de habilitar agosto (mes inhábil en la Administración de Justicia), algunos expertos consideran que no es práctico teniendo en cuenta además que los funcionarios de la Justicia no se han podido acoger al permiso retribuido recuperable puesto en marcha por el Ejecutivo para aquellos sectores que se han visto obligados a paralizar su actividad ante la crisis del coronavirus.

De hecho, aunque el CGPJ ordenó la paralización de toda la actividad tras decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, se mantuvo la prestación de servicios esenciales. No obstante, son muchos los procedimientos que frenaron en seco y los juristas temen que, cuando se retome la normalidad, esto provoque una oleada de escritos, notificaciones y sentencias. Por ejemplo, se dan casos en los que los magistrados han aprovechado estas semanas para redactar sus resoluciones pero no han podido notificarlas a las partes al no tratarse de causas urgentes. Por ello se pide un plan de refuerzo para evitar que el sistema de notificaciones electrónicas Lexnet se sature nada más se reanude la actividad judicial.

Polémica con los plazos procesales

Precisamente, para evitar el colapso de esta plataforma se sugiere al CGPJ que se alce la obligación vigente hasta el momento de tener que presentar todos los escritos mediante esta vía telemática y que se facilite que los procuradores puedan registrarlos en persona en los diferentes juzgados. Con todo, los expertos entienden que se hace necesario duplicar la plantilla de funcionarios, objetivo complicado teniendo en cuenta que también están suspendidas las oposiciones en la carrera judicial. Aunque se prevé un aluvión de expediente en todos los órdenes, temen que el refuerzo serás más necesario en lo civil (por asuntos relacionados con impagos y cuestiones familiares) y en lo social por despidos, ERE, ERTE, consecuencia todos ellos de la crisis sanitaria.

En relación a los plazos procesales, los jueces consultados consideran que se deben reanudar toda vez se levante el estado de alarma, tal y como lo regula el real decreto aprobado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Pese a quienes apuntan que se podría generar indefensión o vulneración de derechos, los juristas apuntan en la dirección contraria. "El caos estaría servido ya que, de esta forma, se reparte el trabajo", explican. De este modo, el contador no se pondrá a cero cuando se reanude la actividad judicial sino que los plazos se retomarán donde se quedaron.

Esta situación también se extrapola a todas las vistas que quedaron suspendidas por la crisis sanitaria. Tal es el caso de los juicios por la trama Gürtel, Pescanova o Ausbanc que se siguen en la Audiencia Nacional y de los que se tendrá que volver a señalar fecha contando que tienen como margen de tiempo 30 días desde que se celebró la última sesión. De lo contrario, tendrían que volver a celebrarse de nuevo tal y como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El plan del CGPJ

Conscientes de la problemática, la Comisión Permanente del CGPJ ha anunciado la creación de un plan de choque para evitar el colapso en unos juzgados ya de por sí saturados de expedientes (solo en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional suman un registro de más de 11.000 escritos). El plan, que se implementará en colaboración con el Ministerio de Justicia, será abordado por un grupo de trabajo creado específicamente para gestionar este asunto y tratará no solo las cuestiones más urgentes sino en otras de mayor calado como pueden ser propuestas de reformas procesales que pudieran abordarse mediante real decreto ley.

Pese a las discrepancias surgidas entre las asociaciones judiciales y el órgano que preside Carlos Lesmes por la gestión realizada al comienzo de la crisis, todas ellas han respondido en bloque de manera positiva a la propuesta de grupos de trabajo y se han ofrecido a prestar su colaboración. Una reacción que ha sido bien acogida con Lesmes, el cual le trasladó en la tarde del jueves que habilitará cauce de participación en cuanto arranque el proyecto. Para el mismo también se tendrá en cuenta a otros actores de la carrera judicial como el Consejo General de la Abogacía Española, los Procuradores o el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.