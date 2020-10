Almeida aboga por restricciones para la noche con independencia de su nombre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado por que se establezcan restricciones en horario nocturno con independencia de cómo se denomine, aunque desliza que espera que estas no las paguen la hostelería ni la restauración. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el regidor ha tachado de "disparatado" que legalmente después de ocho meses de pandemia no se tenga claro el marco jurídico existente y que no haya una normativa a nivel nacional, aplicable a todas las autonomías.

En este sentido, ha hecho hincapié en que debido a esto los Tribunales Superiores de Justicia están dictando, en el ejercicio de su independencia, "resoluciones contrarias". "Esto lo único que suma es aún más en el desconcierto", ha señalado. Almeida ha criticado que el Gobierno central haya acudido al Consejo Interterritorial de Salud "sin un informe jurídico cabal". Para el alcalde, si esto se hubiera hecho cuando se debería, estaría ya resuelto.

Desde el Consistorio madrileño, son partidarios de adoptar "medidas de restricción" sobre todo por dos datos: porque un tercio de los contagios se están produciendo entre personas de 15 y 29 años y porque se producen consecuencia de la actividad nocturna, como las fiestas. "Somos partidarios de se llame como se llame jurídicamente sea viable que se establezcan esas restricciones porque si nos vamos a los datos es obvio", ha declarado.

A pesar de estas palabras, espera que las restricciones no afecten a la hostelería y la restauración porque han hecho inversiones importantes, tienen medidas de protección y está acreditado que "no son foco ni mucho menos de contagios". Para Almeida, "el mantenimiento de su actividad económica es muy importante".