La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reiterado, mientras Pablo Casado reúne a su dirección después de que miles de 'ayusistas' pidan su marcha al frente del Partido Popular, que sufre "un cruel ataque político donde se me niega la presunción de inocencia y pretenden vincularme en temas de corrupción y malas prácticas". Así se ha referido a la batalla interna con la Dirección Nacional del PP por un contrato sobre la compra de mascarillas por parte de la CAM relacionado con su hermano. Al respecto reconoce que "en paralelo me defenderé en Fiscalía, donde me arrastran maliciosamente" y adelanta que "antes de que lo soliciten presentaremos toda la documentación en relación a un contrato "sobre el que se ha arrojado insidias". La dirigente ha vuelto a mandar un mensaje de que su sitio está en Madrid durante su primer acto institucional tras el cruce de acusaciones.

Ayuso ha agradecido este lunes los "múltiples gestos de cariño" recibidos estos días pero ha reiterado que su "compromiso" está y seguirá en Madrid. Así lo ha manifestado en su intervención en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, donde ha sido recibida con aplausos y vítores de militantes que se han agrupado a las puertas. "Los madrileños de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo, por todos ellos la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad", ha subrayado.

Ayuso adelanta a Fiscalía documentos del contrato y pide un giro en el PP Ayuso adelanta a Fiscalía documentos del contrato y pide un giro en el PP

Ante el "cruel ataque político" que está sufriendo, donde se ha pretendido implicarla "en corrupciones y malas prácticas", ha agradecido el apoyo de la gente pero ha incidido en que no se trata de que le den su confianza por cariño sino que se trata de que se compruebe que lo que dice es cierto. Por ello, ha anunciado que hoy mismo sin esperar a que lo soliciten van a enviar a la Fiscalía toda la relación de documentos que tienen con respecto al contrato relacionado con su hermano, sobre el que se han arrojado "insidias".

La situación es "insostenible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido también que la situación actual del PP es "insostenible" y ha subrayado que "no puede pasarse por alto ni quedar gratis" haber causado este perjuicio contra ella. En respuesta a las preguntas de los periodistas ha subrayado que si tiene que haber dimisiones en su partido "se tendrá que ver en estos días" pero ha remarcado que lo que "no puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", haberle robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo a su familia".

"Se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años", ha manifestado. Para la presidenta, "esto no puede pasarse por alto" y "es gravísimo lo que sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.