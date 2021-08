Ayuso: "No podemos dejar que menores inmigrantes deambulen por España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el Gobierno central tiene que liderar "una política clara" sobre los menores inmigrantes, ya que "no podemos permitir que haya menores no acompañados deambulando por España", siendo la mejor solución, si se puede, que "vuelvan a sus casas".

Ayuso se ha referido así, a preguntas de los periodistas antes de asistir a la misa de la Virgen de La Paloma, a las devoluciones a Marruecos que está llevando a cabo el Ministerio de Interior con los jóvenes que llegaron a Ceuta hace tres meses.

"Lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones es colaborar, pero sí (también) pedir al Gobierno que tenga una política clara. Lo que no podemos permitir es que haya menores no acompañados, o menas, cada uno lo llama de una manera, deambulando por España", ha explicado.

La presidenta ha opinado que "hace falta integrarles, pero también que la mayoría, si tenemos la posibilidad, vuelvan a sus casas, porque no tiene sentido que estén dando vueltas por el país sin rumbo".

"Creo que la inmensa mayoría de estos chavales, de estos niños que son menores, deberían de estar con sus familias, y tener todos la cabeza fría porque es un tema muy sensible y, si no se hace nada, pues genera otro tipo de situaciones que nadie quiere", ha añadido.

Sobre la subida récord del precio de la electricidad esta semana, Ayuso ha sostenido que "tenemos que seguir apostando por nuevas energías y poniéndole una solución que no es, a mi juicio, ni empresas públicas ni ideas en este sentido, sino buscar todo aquello que lo abarate".

"No es mi competencia, pero sí tengo claro que no he conocido política que siendo intervencionista haya funcionado jamás, ni tampoco política que nacionalizando empresas consiga absolutamente nada", ha aseverado.

Ha subrayado que hay que buscar soluciones para abaratar la electricidad porque "es un gran problema para las familias, sobre todo para las que tiene menos recursos, que no puedan poner el aire acondicionado en un día como hoy, y que la gente no pueda usar la luz cuando quiere, y que la factura esté arruinado a tantas familias, con precios desorbitados".