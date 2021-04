Ayuso, sobre el fin del estado de alarma: "He convocado elecciones y milagro".

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que "ha sido convocar elecciones y obrar el milagro" ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner fecha al fin del estado de alarma: el 9 de mayo.

"Ya solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid en el Puente de Mayo porque hasta la fecha así lo han intentado siempre. Ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado", ha manifestado antes de un paseo por los comercios de Alcalá de Henares. Para la presidenta madrileña, "ahora parece que ya no va ha haber estado de alarma", que incluso se podría ver a Sánchez "yendo al Congreso de Diputados a dar cuenta de su no gestión por la pandemia" y que puede haber vacunas. "Ha sido maravilloso. Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro. Solo hace falta verle en el Hospital Enfermera Isabel Zendal", ha sentenciado.

Díaz Ayuso ha considerado que las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada masiva de vacunas son "un anuncio electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido que "las vacunas las trae la Unión Europea" y las aplican las comunidades autónomas aunque haya habido "un anuncio por parte de La Moncloa".

La presidenta Ayuso ha defendido que Madrid está preparada para vacunar de manera masiva. Además, ha recordado que ayer mismo se vacunaron 40.000 personas en la región. Sin embargo, ha recalcado que lo podrían hacer en una proporción "muchísimo mayor" que la actual porque cuentan con grandes centros de vacunación, a los que se va a sumar en los próximos días el Wizink Center, pero también con los hospitales y con las instalaciones que ceden los ayuntamientos. No obstante, la presidenta ha achacado esa falta de vacunas al Gobierno. "Por ahora lo único que ha habido es un anuncio electoral pero tiene que haberlas y por ahora no nos ha constado que hubiera suficientes. Si hay, bienvenidas sean y por supuesto las aplicaremos y cambiaremos la estrategia".