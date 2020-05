Ayuso sobre la salida de Fuentes: "Voy a reorientar y dejar al frente a los mejores"

"Voy a reorientar la Consejería y dejar al frente a los mejores". Así ha valorado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la salida de la directora general de Salud Pública de la región, Yolanda Fuentes, quien ha anunciado este jueves su dimisión, apenas un día después de que el Gobierno de Díaz Ayuso decidiera solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada. Pese a que la líder del PP no empezó la semana convencida de postularse para el cambio de escenario -aseguró que la Comunidad no tenía "prisa" para este cambio-, ayer mismo decidió que sí se sumaría a la lista de regiones que pedirían al Gobierno central avanzar en el marco del Plan de Desescalada.

La presidenta apuntaba a un criterio meramente técnico para la salida de la que, hasta ahora, ha sido la responsable de lidiar con la amenaza de la Covid en el territorio: "Se trata de reorientar la consejería de Sanidad... voy a poner al frente a los mejores". Y es que la 'popular' ya tiene sustituto para el sillón, aún caliente, de Fuentes. Ayuso lo tiene claro: será el exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero. El que dirigió la que ha sido la gran apuesta del Gobierno autonómico, "el milagro que sorprendió al mundo", estará ahora al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión del brote durante la desescalada.

Ayuso ha tratado de sortear la dimisión de Fuentes en un primer momento, en una entrevista para el canal de televisión 'Cuatro': "No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad".

La presidenta ha acelerado para cubrir la vacante de Fuentes, quien ha estado al frente de la lucha de Madrid contra el virus desde antes de que este hiciera mella en la región. El nombre de Fuentes saltó a la palestra el pasado 30 de enero, cuando el Ejecutivo regional armó ese primer 'batallón' médico que empezaría a preparar a la autonomía para el primer embite de la Covid. Concretamente, en el marco de ese 'Comité de Expertos en Enfermedades Emergentes Nuevo Coronavirus', con escasas competencias, pero que empezó a dar pistas a los madrileños sobre lo que estaba por venir. Desde entonces, Fuentes no ha salido del frente de batalla.

Si la desescalada no ofrece certezas, las cifras en la Comunidad de Madrid tampoco ofrecen garantías. La región ya acumula 63.870 positivos diagnosticados por PCR. En las últimas 24 horas, la región sumaba 86 casos confirmados por estos test y una veintena de nuevos ingresos en UCI. Sobre los fallecidos, la autonomía ha sumado 38 nuevos decesos desde este miércoles.

La polémica de los menús

Durante la entrevista, Ayuso ha abordado el tema de los menús para niños sin recursos, otra de las grandes polémicas de su gestión: "Había un problema y se logró una solución, la cuestión se ha politizado sin motivo". Así, la presidenta volvía a defender su rápida actuación para paliar las secuelas del cierre de escuelas con ese canal de distribución de menús para los menores en situación de vulnerabilidad a través de las firmas Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes: "La realidad es que había niños que todos los días recibían una comida en el comedor escolar y, al cerrar los centros educativos, iban a dejar de tenerla". Sobre este asunto, la Comunidad ya informó de que pondrá en marcha, a partir del 18 de mayo, una alternativa a este reparto para alumnos beneficiaros de becas comedor, cuyas familias son perceptoras de la Renta Mínima de Inserción.