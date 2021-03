Ayuso, de Aguado: "Nos hemos llevado mal siempre y lo sabe todo el mundo"

"En la Comunidad de Madrid hay gente seria, buenos juristas que saben hacer las cosas bien". Así empezaba Isabel Díaz Ayuso su entrevista con Ana Rosa Quintana después de que el Tribunal Superior de Madrid validara la convocatoria electoral para el próximo 4 de mayo. "He hecho las cosas de manera sensata y justa". La presidenta ha hecho referencia a su relación con el que fuera su vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, del que ha dicho que "nos hemos llevado mal siempre".

Explica Ayuso que el decreto que desde ciudadanos aseguran lleva escrito desde hace meses se redactó y firmó poco después de decidir el adelanto electoral para evitar que llegara la misma moción de censura que acababa de suceder en Murcia. "Lo sabía desde la noche anterior y tenía claro que mis socios esperaban un momento así para hacerlo". "Iván Redondo ya está en su factoría", hace en alusión a que ha empezado la campaña "y yo veo dos formas de gobernar".

Sobre Aguado y su malestar es tajante: "Me da igual lo que sienta, más indignada estoy yo con todo lo que se está haciendo por toda España removiendo gobiernos y creando esta inestabilidad". Ayuso quiere contar "con los mejores pero en las listas quiero hacer sobre todo un partido con nombres del Partido Popular que siempre han estado ahí pero si hay gente buena estoy obligada a ello".

Sobre su relación con el que fuera su vicepresidente de la Comunidad de Madrid asegura que "nos hemos llevado mal siempre y eso lo sabe todo el mundo, no ha habido sorpresas. No empezó bien la cosa. Tengo que recordar aunque no quisiera que no estaba tomando posesión y en el debate de investidura y tuve que estar defendiendo el nombre de mi padre y mi familia porque me montaron una comisión de investigación que solo buscaban hacerme daño en lo personal amparada por Ciudadanos y Vox. Viniendo de mi socio...". Por ahora no quiere ni pensar en tener que tener socios de gobierno.

No se ha mostrado preocupada por la "información" que tenga Aguado respecto al Gobierno regional. "La información que tiene es el programa cumplido, la gestión que han realizado todos los consejeros, pero muy especialmente los del PP que han hecho un grandísimo trabajo. Como no sea balance de gestión, no se qué puede contar", ha dicho. La presidenta regional ha asegurado que ella ya está en el siguiente escenario que es la campaña, "muy corta e intensa" y ya se verá si "muy sucia". Ayuso espera "muchas artimañas" y que a nada que suba el contagio de coronavirus les critiquen.

Se va a enfrentar a una campaña "a la que ya estoy acostumbrada porque no me han dejado ni un solo día. Me han hecho campañas de desprestigio y llamado de todo, incluso IDA, que me dijeron que venía del equipo de Redondo. También me han llamado fascista y es el mejor porque si te llaman así sabes que lo estás haciendo bien". No le molesta porque "aprendí que no es personal. Lo siento por mi familia". También aprendió que "no puedes contentar a todo el mundo y me importa la opinión que en su día confiaron en mí y hoy se sienten defraudados o los que por la calle, por carta o e-mail me han demostrado su cariño". Continúa recordando que "el miércoles me temblaba el pulso" cuando firmó las elecciones pero pensó en todas las personas que le dieron las gracias por "todo lo que he hecho por Madrid".