Carmena dice que Iglesias no ha hecho "la política que la sociedad exigía". 

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena cree que el que fuera aspirante de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, "no estaba haciendo la política que la sociedad exigía" e incluso identifica "la línea equivocada", que no es otra que "la vinculación con IU". "Fue una vinculación (de Podemos) bastante sorprendente de un partido nuevo al adherirse a un partido lleno de personas válidas pero muy ancladas ya en un partido antiguo", ha analizado Carmena en una entrevista en 'TV3', recogida por Europa Press. A eso ha sumado que Iglesias parecía "incómodo en el Gobierno".

La exalcadesa ha señalado que no se esperaba la renuncia de ayer pero "desde hace tiempo se evidenciaba que Pablo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía". "Él es una persona inteligente y consciente de que se había equivocado desde hace tiempo", ha añadido. Carmena también ha cargado contra los "mensajes vacíos de comunicación" en la política. Para ella ha sido "un error importante la postura del señor Iglesias de hablar constantemente del fascismo y sus grandes terrores sin darse cuenta de los grandes problemas de la sociedad actual, que no es el fascismo". "Tenemos que conseguir que la política signifique un acicate para mejorar la vida de todos", ha indicado.