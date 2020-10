Villacís asegura que los vehículos C no podrán circular por el centro de Madrid

El Ayuntamiento de la capital anuncia novedades en la política de circulación de la ciudad. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confirmado este lunes que el consistorio no permitirá finalmente a los vehículos C de alta ocupación -los gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014- acceder al Centro de Madrid salvo para ir a un aparcamiento, tal y como quería Ciudadanos.

"Es un tema cerrado. Madrid no va a ser la primera ciudad que eche atrás una zona de bajas emisiones. En el acuerdo de PP y Cs era que se mejoraría, no que se revertiría Madrid Central. La nueva ordenanza de Madrid reconoce la zona de bajas emisiones y ampliada con otras medidas como Madrid 360. Esa zona va a seguir en pie y este Ayuntamiento no solo va a pensar en el centro, sino en el resto de los madrileños, que tienen el mismo derecho de la calidad del aire", ha afirmado esta mañana.

El Ayuntamiento de Madrid está ultimando la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y, antes de llevarla a su aprobación inicial en Junta de Gobierno, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, convocó a los portavoces del área telemática de los diferentes grupos políticos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció cuando presentó el avance de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 en septiembre de 2019 que se debatirían aquellas medidas que suscitasen oposición por parte de algunos grupos o agentes afectados con el fin de diseñar un plan de consenso.

Controles a la movilidad en plena pandemia

Más allá de los objetivos de sostenibilidad, la capital ya sufre los controles a la movilidad quje siguieron a la declaración del estado de alarma por la segunda ola. La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto desde la puesta en marcha de las restricciones en varias áreas básicas de salud el 21 de septiembre y hasta el día 30 un total de 1.026 denuncias, el 47% de ellas (487) a ciudadanos por no usar mascarilla.

Esta infracción estuvo asociada, en muchos casos, con botellones, que acapararon 221 denuncias, el 21,5 del total. Un porcentaje similar hace referencia a infracciones a la movilidad restringida, que se saldó con el 22% de las denuncias (226). Las agrupaciones de más de seis personas 76, suponen el 7,4 de las infracciones detectadas.

Las cifras que ha aportado el dispositivo de la Policía Municipal en el resto de la capital aportan algunas diferencias significativas. Así, los agentes locales impusieron 3.223 denuncias y las relacionadas con la práctica del botellón, que son significativamente superiores a las de las zonas de movilidad registrada, 1.132, un 35% del total.

Las 1.617 denuncias por no usar la mascarilla, un 50% del total, apenas supera en tres puntos a las registradas en el área de especial protección sanitaria. Sí es muy superior el número de agrupaciones de más de seis personas en el conjunto de la capital, casi el doble de las habidas en las áreas básicas de salud. Fueron impuestas por este motivo, 410 denuncias, el 13%.