Madrid excluye de la PCR a contactos sin síntomas que no vivan con el infectado

Nuevo giro en la política de detección de la Comunidad de Madrid. Tras semanas de polémica sobre la red de vigilancia en el epicentro de la segunda ola, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a un cambio en el protocolo que recoge que Salud Pública limitará aún más la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de los nuevos positivos. Madrid ya aplicó esta política en los colegios y, de cara al otoño, la nueva limitación se hará extensible a toda la Comunidad. La capital únicamente someterá a un test PCR a los convivientes, los contactos con síntomas, las personas vulnerables y los trabajadores de riesgo (sector sanitario y sociosanitario).

La última estrategia deja al margen del cribado a los contactos de los nuevos infectados que no convivan en el mismo domicilio que el contagiado 'cero'. Especialistas de Salud Pública consultados por La Información aseguran que la medida no tiene por qué afectar a la trazabilidad de los contactos, ya que todo contacto estrecho -que no haya pasado la enfermedad en los últimos tres meses-, tiene que guardar cuarentena, independientemente de sus síntomas y del resultado de su prueba. Así se recoge en un documento fechado el 28 de septiembre, al que ha tenido acceso 'Efe', la Consejería de Sanidad ha indicado que, solo en estos supuestos, se realizará una prueba diagnóstica que será "un test rápido de detección de antígeno o una PCR".

"En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos se indica en determinados colectivos: convivientes, personas vulnerables, personas que atienden a personas vulnerables, ámbitos sanitario y socio-sanitario y en situaciones de especial riesgo que establece salud pública", indican en el protocolo.

Por otro lado, se ha reducido el periodo de cuarentena de catorce días a diez de la fecha del último contacto con un caso confirmado, aunque no se haya realizado la prueba diagnóstica. Sin embargo, en el documento adscriben que durante los cuatro días siguientes a la finalización de la cuarentena "se siga vigilando la posible aparición de síntomas" y si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio.

Esta medida está "en constante revisión", señalan desde Sanidad y han defendido la reducción de los días de cuarentena en base a un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). El nuevo protocolo establece que no será necesaria la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral y los casos que hayan requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria aunque su PCR siga siendo positiva.

Aunque, en este caso, se deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 10 días desde el alta hospitalaria. Para el diagnóstico de casos se establecen dos tipos de pruebas: una prueba rápida de detección de antígenos y una detección de ARN viral mediante una PCR.

El documento recuerda que, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. "Las personas que ya han tenido una infección por SARS-COV-2 confirmada en los 3 meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena", han señalado desde la Consejería de Sanidad.