Ayuso no se rinde: recurrirá este viernes el plan de Sanidad para cerrar Madrid

Habrá recurso de la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra el cierre de la capital y otras nueve ciudades. El gobierno de PP y Ciudadanos ha decidido en tan solo 24 horas dar la batalla judicial a las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad por la alta incidencia del coronavirus en la autonomía. Según explican fuentes del Ejecutivo madrileño, solicitarán al Alto Tribunal medidas cautelares para que se suspendan las limitaciones de movilidad, horarios y aforos, y que tras su publicación este jueves en el BOE deberían entrar en vigor poco antes de las 23 horas de este viernes. Una estrategia que permitirá al departamento de Salvador Illa exponer sus argumentos, algo que no habría podido hacer si Madrid hubiera decidido solicitar medidas cautelarísimas.

Con esta decisión, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sigue con la estrategia que ya anunció su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, después de que el Gobierno central anunciase que el plan discutido en el Consejo Interterritorial de Salud era de "obligado cumplimiento" aunque no hubiera contado con el consenso de todas las autonomías. El argumento de Madrid para rechazar la aplicación estas medidas tiene que ver con esta última cuestión, ya que en la sede de la Puerta del Sol recuerdan que el artículo 14.1 del reglamento de ese órgano colegiado establece que todas las decisiones que deban ser aplicadas por todas las CCAA han de acordarse por unanimidad. Algo que rechazó el ministro Illa, que aseguró que bastaba con haber logrado una mayoría, al haberse saldado el encuentro con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El paso que dan Ayuso y su equipo ha servido para evidenciar la falta de sintonía que existe en esta cuestión entre la presidenta y su vicepresidente, Ignacio Aguado. A la vez que fuentes de la Comunidad de Madrid relataban a este medio la decisión de acudir a la Audiencia Nacional, el también líder de Ciudadanos en la autonomía explicaba en una entrevista en TVE que no estaba de acuerdo con iniciar la vía judicial contra el Gobierno central. "No creo que el mejor lugar para buscar soluciones a este drama sean los tribunales. Yo prefiero sentarme en una mesa a hablar. Las decisiones judiciales pueden tardar semanas. Y no tenemos semanas", ha manifestado Aguado, que ha reclamado "olvidarnos de la política pre-COVID". "Me comprometo a sentarme con todas las administraciones y no levantarme hasta que lleguemos a un acuerdo", ha añadido.

De esta manera, el 'número 2' madrileño, que ha recordado que en tan solo 24 horas han muerto 182 españoles por coronavirus, marca distancias con sus socios para llegar a acuerdos con Moncloa y Sanidad. Algo por lo que ha abogado incluso después de que su propio gobierno anunciara que iba a votar en contra de un plan de restricciones que él mismo negoció y acordó solo un día antes. Perfil propio que ha mantenido en la mañana de este jueves, incluso después de que Ayuso confirmara en sede parlamentaria que ya estaban estudiando el recurso. "Ya es bastante duro tomar decisiones de restricciones para que encima los ciudadanos vean que los políticos estamos a garrotazos", ha afirmado Aguado durante su entrevista.

En las últimas 24 horas han fallecido en España 182 personas por #COVID19. 182 familias rotas y proyectos de vida truncados.



Prefiero buscar consensos y soluciones en torno a una mesa que en los tribunales.



No tenemos tiempo que perder. La unidad salva vidas. pic.twitter.com/f3fNT2sgIG — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 1, 2020

Cierre de diez ciudades

Hasta que la Audiencia resuelva el recurso y decida si dicta las cautelares, Ayuso ya ha anunciado que Madrid acatará la orden y cumplirá con lo que marca la instrucción del BOE. Por tanto, tendrá que cerrar los términos municipales de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid capital, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz poco antes de las 23 horas del viernes. El motivo es que todas ellas son localidades muy pobladas con una tasa de 500 contagios de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, cuentan con una tasa de PCR positivas superior al 10% y una ocupación de las UCI que sobrepasa el 35%. Una situación que se revisará semanalmente entre las comunidades y el Ministerio, por lo que alguna de ellas podría permanecer cerrada tan solo siete días.

Pero mientras tanto, no se podrá salir ni entrar en ellas, salvo por motivos justificados, como pueden ser el desempeño laboral, asistencia a centros sanitarios o educativos y el cuidado de personas vulnerables. Además, se decreta el cierre de los locales de hostelería desde las 23 horas y se reducen sus aforos en interior al 50% y al 60% en terraza. Tampoco se permitirán las reuniones con más de seis personas, y se restringe la asistencia permitida a lugares de culto o velatorios. Los locales comerciales también estarán afectados, al verse obligados a cerrar como máximo a las 22h y a reducir la afluencia permitida al 50% de lo habitual.

Aun con el desacuerdo total entre Moncloa y la Puerta del Sol por la intervención de Sanidad, ambas administraciones mantienen programadas las reuniones del Grupo Covid-19 que acordaron Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este mismo viernes está convocada la del grupo de Unidad Territorial, donde están presentes el consejero de Vivienda, David Pérez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.