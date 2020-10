El virus golpea con fuerza y deja 182 muertos y 9.419 positivos en 24 horas

La incertidumbre política marca una semana en la que la pandemia vuelve a dejar cifras récord desde el final del estado de alarma. El último balance del Ministerio de Sanidad eleva a 31.973 el total de fallecidos, lo que supone 182 decesos en las últimas 24 horas. En el terreno de los contagios, la incidencia media sigue al alza y ya se sitúa en los 274,82 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Del miércoles al jueves, las CCAA han sumado a sus registros 9.419 positivos.

Los contagios diarios bajan cuando se atiende a los infectados con una PCR positiva en las 24 horas previas, que hoy han bajado ligeramente a 3.715 sobre los 3.897 de ayer. Madrid sigue liderando la tasa de contagios. Las diferencias entre las cifras que publica la capital y las que le atribuye el Ministerio siguen sin resolverse. Este jueves, las autoridades regionales han informado de 4.342 casos nuevos de coronavirus, de los que sol 952 se han asignado a las últimas 24 horas, mientras que el resto se corresponden con positivos recogidos con retraso. Frente a esos 952, la cartera de Salvador Illa ha sumado a la columna madrileña de casos diarios 1.206 PCR positivas en las últimas 24 horas.

Según los datos proporcionados por las CCAA, Madrid acumula más del 35% de las nuevas infecciones. Las dudas sobre las estrategias para aplacar al virus siguen abiertas. Los líderes autonómicos que integran el Consejo Interterritorial de Salud respaldaron este miércoles, por mayoría simple, el plan de intervención que configuró Sanidad. La hoja de ruta, que Madrid amenazó con recurrir, avalaría al Gobierno central para tomar el control en diez ayuntamientos madrileños. A fecha de este jueves, la estrategia sigue en pie y, si la Justicia no dicta lo contrario, la capital tendrá que aplicar las nuevas restricciones desde este sábado.

"La evolución de la pandemia en España no es buena y las cifras de transmisión no son en absoluto deseables", ha admitido el director del CCAES, Fernando Simón, en su rueda de prensa de esta tarde. El técnico ha incidido en la tasa de ocupación hospitalaria de la capital: un 23,66% en camas hospitalarias y un 42,12% en el caso de las UCI. Esto significa que los puestos de intensivos copados por enfermos de la Covid se acercan a la mitad en los centros madrileños. "Otras CCAA también presentan porcentajes altos, aunque no se acercan a los de Madrid". Así, Simón ha citado el caso del 31,82% de ocupación en UCI que sufre Aragón y al 32,14%, en el caso de La Rioja.

Después de la región que preside Isabel Díaz Ayuso, el País Vasco es la segunda comunidad con más contagios confirmados en las últimas 24 horas (367), seguida de Andalucía (341), y de Aragón (275).