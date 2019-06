¿Abuso sexual o violación? El TS revisa la sentencia de los cinco de La Manada

José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido, Jesús Escudero Domínguez, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero y A.M.G. volverán a estar pendientes de un tribunal, en esta ocasión el Supremo. Son los miembros de La Manada y el alto tribunal revisará este viernes en vista pública los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que los condenó a nueve años de cárcel por delito de abuso sexual. No apreció ni violencia ni intimidación en los hechos que tuvieron lugar en los Sanfermines de 2016, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sufrido una violación múltiple en el portal número 5 de la calle Paulino Caballero. Gran parte de la sociedad salió a la calle. Se tiñó de morado en apoyo a la víctima al grito de "no es no", "yo sí te creo", "esta es tu manada" o "no es abuso, es agresión".

La defensa pedirá la absolución con argumentos similares a los expuestos en el voto particular de la sentencia firmado por el magistrado Ricardo González, que afirmaba que no hubo ningún delito porque las relaciones fueron consentidas. Vio en la víctima "excitación sexual" y señaló que la joven y el grupo de hombres practicaron "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". La polémica sentencia puso sobre la mesa la revisión de los delitos sexuales hasta el punto de que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la revisión de los delitos sexuales encomendando su análisis a un grupo de expertos, que continuaron trabajando una vez prosperó la moción de censura.

Los cinco jóvenes de La Manada, denominados así por un grupo de Whatssap que compartían, vieron como la setencia de la Audiencia de Navarra fue recurrida por todas las partes pero confirmada el pasado mes de diciembre por la instancia superior, es decir, por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). En esta ocasión, la sentencia contó con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que sí apreciaban intimidación y se mostraban partidarios de condenar a los acusados a 14 años y tres meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, en vez de abuso.

Ahora los cinco condenados se encuentran en libertad a la espera de que la sentencia se haga firme tras la decisión que adopte el Supremo, que debe resolver los recursos presentados por todas las partes. Antes, la Fiscalía del alto tribunal presentó un recurso solicitando que se condene a cada uno de los acusados a 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, así como a 10 años de libertad vigilada y a la prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años.

¿Quién es quién?

José Ángel, 'el Prenda'

Nació el 25 de diciembre de 1989. El conocido como cabecilla del grupo, 'el Prenda, fue el que supuestamente tuvo contacto con la víctima en primer lugar y el que habría aprovechado la llegada de una vecina para colarse en el portal donde ocurrieron los hechos. Este hijo de panadero pertenece, como muchos de sus 'compañeros', a los Biris, los ultras del Sevilla. Pero no es el primer choque con la justicia en el que aparece su nombre. El considerado cabecilla ya contaba con antecedentes: en el año 2011 fue condenado por un robo con fuerza. Cuando fue puesto en libertad ante las cámaras aseguró a su salida de los juzgados de Sevilla que lo que ha pasado desde el pasado 7 de julio de 2016 ha sido un despropósito y una injusticia.

Ángel Boza

Nació el 17 de octubre de 1991. Uno de los más jóvenes. El único que se ha mostrado cabizbajo a lo largo del juicio. Tiene antecedentes por robo con fuerza y contra la seguridad vial, por lo que fue condenado a 9 meses de prisión y servicios a la comunidad con anterioridad. Según las declaraciones que se hicieron durante el juicio, fue el primero que besó a la chica, aún en la calle. Se declaró inocente. Fue acusado de robar unas gafas de sol en un establecimiento de Sevilla. La Audiencia Provincial rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en el cual solicitaba que se modificase la sentencia dictada contra el miembro de la 'Manada' para que se le condenase por un delito de robo con violencia.

Jesús Escudero, 'el peluquero'

​Nació el 26 de junio de 1990. Uno de los que menos datos hay. Peluquero de profesión, nació en 1990 y reside en Sevilla. Cuando llegó a la cárcel pidió como destino la peluquería. Es uno de los más integrados en el grupo, tanto que tiene un tatuaje de una huella con un lobo dentro. Trabajaba en el salón de belleza que su tío regenta en el barrio sevillano de Triana. Coincide con el resto en la popular barriada sevillana de Amate. Lo único que le diferencia del grupo es no tener antecedentes policiales. "En mi vida he violado a nadie. Yo odio a los violadores", dijo en el juicio.

Alfonso Jesús, 'Arfon'

El militar nacido el 20 de noviembre de 1988 formaba parte de la UME de Morón de la Frontera (Sevilla). Fue suspendido de funciones desde que fue detenido. Igual que Escudero, también lleva a 'La Manada' en su piel. Tiene tatuada la silueta de un lobo y una frase: 'El poder del lobo reside en la manada'. En su piel también deja claro que pertenece a los Biris, los ultras del Sevilla, con un tatuaje en su espalda. Sus antecedentes pasan por lesiones, riña tumultuaria y desorden público. Fue condenado a dos años de prisión. Para él, la Agencia de Protección de Datos redactó una resolución de expediente para imponer una sanción de 150.000 euros en una sentencia que está recurrida al Tribunal Supremo, por incumplimiento de la Ley Orgánica de la Protección de Datos por difundir uno de los vídeos en los que se muestra los referidos abusos sexuales. Además, es uno de los protagonistas del vídeo de Pozoblanco, otra de las presuntas agresiones atribuidas a algunos miembros del grupo. El pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas.

A.M.G., 'Anto'

Guardia Civil destinado en Córdoba, A.M.G fue suspendido por el cuerpo hasta la resolución del juicio. 'Anto', de 28 años, pidió al juez que no se difundiera su nombre y reconoció haberle robado el móvil a la joven denunciante. Durante su declaración pronunció una de las frases más controvertidas del juicio: "Ella disfrutó más que yo". Durante su estancia en prisión ha sido padre. Intentó renovar el pasaporte en Sevilla el 25 de junio cuando salió en libertad provisional, pese a tenerlo expresamente prohibido. No le supuso el ingreso inmediato en prisión. También condenado a una multa por un delito de hurto por quedarse con el móvil de la chica, que las acusaciones piden que se eleve a robo, con pena de cárcel. Durante el juicio se arrepintió del hurto del móvil públicamente, "de los demás delitos que se me imputan soy inocente y confío plenamente en esta sala".