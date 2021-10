Marlaska avisó de la llegada de Ghali 5 días después a la Audiencia Nacional

Se van conociendo más detalles sobre la entrada del líder del Frente Polisario Brahim Ghali. La jefa de gabinete del Ministerio del Interior ha declarado que el ministro Fernando Grande-Marlaska puso en conocimiento del ex jefe de gabinete de exteriores, Camilio Villarino, que el político saharaui se encontraba en territorio nacional cinco días después de su llegada, para que lo hiciera llegar a la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas, Crisóstomo ha negado haber realizado gestión alguna relativa a la entrada en España del líder del Frente Polisario. Fuentes también presentes en el interrogatorio han indicado que sí ha asegurado haber hablado nuevamente con el jefe de gabinete de Exteriores en relación a la salida de Ghali.

Fuentes de Interior han precisado que el propio Ministerio informó a la Audiencia Nacional de que el jefe del polisario estaba en Zaragoza cuando tuvo conocimiento, dando traslado de ello a Exteriores. El juez Rafael Lasala investiga la entrada de Ghali, quien llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Pedraz no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali. Crisóstomo ha acudido este viernes, a las 12.40 horas, a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para comparecer en calidad de testigo vía videoconferencia ante el magistrado Lasala. Aunque ha estado casi una hora y media en el edificio, fuentes jurídicas han indicado que el interrogatorio no superó los 15 minutos. Ha respondido a las preguntas del juez y de los abogados de las acusaciones. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le han interrogado.

Calvo no estaba al tanto

Este mismo viernes también ha declarado como testigo la que fuera jefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera, María Isabel Valldecabres. Según fuentes jurídicas, ha asegurado que el 15 de abril -tres días antes de la llegada del líder polisario - la entonces vicepresidenta Carmen Calvo le pidió que se comunicara con Exteriores para confirmar si era cierto que Ghali iba a venir a España. Fuentes del procedimiento han añadido que Valldecabres ha explicado al juez que la ex vicepresidenta le mandó a llamar a Villarino para obtener información sobre el viaje del líder polisario, porque -según ha dicho en sede judicial- Calvo no estaba al tanto de los detalles de su llegada a Zaragoza. Según las mismas fuentes, la exjefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera ha asegurado que no volvió a hablar con Exteriores sobre Ghali.

A petición de las acusaciones

Tanto Valldecabres como Crisóstomo han sido citadas a petición de las acusaciones personadas en la causa. La acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, reclamó la comparecencia de la jefa de gabinete de Marlaska en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó con Interior la entrada del líder polisario a España. Las acusaciones solicitaron la declaración de la exjefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera tras la comparecencia de Villarino, quien -según fuentes jurídicas- le señaló como conocedora de la entrada de Ghali en España. Las dos declaraciones de este viernes se suman a la serie de testificales que se han practicado en Zaragoza en el marco del procedimiento, en el que ya han sido interrogados --como investigados-- la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino.