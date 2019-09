Pablo Iglesias asegura que Sánchez le mintió: "Ese fue mi gran error"

Pablo Iglesias, en una entrevista en Espejo Público, afirma que la oferta de Pedro Sánchez "nunca fue sincera". Acusa que el líder del PSOE nunca quiso negociar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Si nos quedamos tan cerca lo lógico era negociar y no ir de vacaciones".

"Un error grave que cometí fue confiar en Sánchez, que no me dijo la verdad", critica. Además añade que en la entrevista a Sánchez en La Sexta el presidente en funciones confirmó que una coalición nunca estuvo en sus planes. "Alguien que dice que no puede dormir bien con Unidas Podemos en el Gobierno es claro que no nos quería ahí. Los mentirosos suelen caer en la contradictoria".

El secretario general de Podemos también añade que Sánchez no puede "faltar el respeto" a gente que sufre mucho, entre otras cosas porque no hay gobierno. Además ha reprochado a Sánchez que tenga que "acaparar todo el poder para poder dormir bien".

El líder de UP ha añadido que "estas elecciones van de quién protege a las familias" y de quién está dispuesto, si viene una recesión económica, a que "los recortes sean por arriba y no por abajo".

Además afirma entender que el líder socialista prefiera a Íñigo Errejón antes que a Podemos porque espera recibir de él su apoyo sin pedir nada a cambio. Comenta también que no le sorprende que Más Madrid tenga la intención de ir a las generales porque es algo que "siempre le ha interesado a Errejón".

