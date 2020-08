Euskadi constata su segunda oleada con un 80% más de contagios en 24 horas

Las autoridades vascas pusieron sobre la mesa el peor escenario hace menos de 24 horas. "Hablar de nueva normalidad no es posible", sentenció ayer la consejera de Salud, Nekane Murga, "Euskadi se enfrenta a la segunda ola epidémica". Este viernes los contagios se han disparado en la región, con un 80% más de afectados en una jornada, que han supuesto 428 nuevos infectados dentro de las fronteras del País Vasco. Las cifras han constatado el análisis de Murga, la primera autoridad en a calificar de "segunda oleada", el mapa de los rebrotes que azotan a España.

"El virus está ganando terreno... y no hay motivos para creer que sea más débil y menos letal". El balance que Murga presentó sin titubeos, llevó al propio Fernando Simón a rebatir la idea de que esa segunda ola antes de lo previsto. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) insistió en que no es posible hablar de una segunda ola hasta que no haya un contagio "descontrolado" entre la población

📍 PAÍS VASCO



🟡 428 CASOS NUEVOS PCR

✔️ 311 Vizcaya

✔️ 74 Guipúzcoa

✔️ 38 Álava

✔️ 5 residentes de fuera



🏥 209 PLANTA [+3 🔴]

🚑 12 UCI [+3 🔴]



🦠 1.40 R0 [+0.09 🔴] pic.twitter.com/u8jmdeESHL — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) August 7, 2020

Y es que el país presenta el mayor incremento de casos de Europa occidental y sufre, en Aragón, el repunte más notable de todo el continente. No hace falta traspasar los Pirineos para comprobar que los números españoles no auguran nada bueno. Con el salto del país a la nueva normalidad, el 21 de junio el país se anotó 141 nuevos positivos en un día, mientras que la cifra histórica marcaba 246.272 casos. A mediados de esta semana, solo 45 días después, las tablas de Sanidad hablaban de 1.772 nuevos casos en un día, el peor dato desde el 25 de mayo, cuando Sanidad modificó el criterio de 'caso diario'.

El Departamento de Salud ha comenzado este viernes a realizar pruebas PCR a clientes del bar Ramuntxo Berri de San Sebastián ante la posibilidad de que se haya producido un foco infeccioso .