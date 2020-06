Los partidos aprovechan la normalidad para arrancar la precampaña electoral.

La llegada de la 'nueva normalidad' ha significado también el inicio de las precampañas electorales gallegas y vascas de varias formaciones. En Galicia, el líder del PP, Pablo Casado, ha ratificado este domingo que el partido "formará parte de todos los homenajes" que se hagan a las personas que hayan perdido la vida a causa de la pandemia, pero ha urgido conocer "la verdad" sobre cuantas víctimas se ha cobrado el COVID-19 en España. Por su parte, Montero ha participado en un mitin del Partido Socialista Gallego y ha aseverado que el mérito de que en algunos territorios se hayan contenido mejor los contagios es del Gobierno, que son quienes decretaron el confinamiento, y no tanto de las CCAA. Abascal, en un acto de Vox, ha insistido en que su formación "tiene un pie dentro" del Parlamento gallego.

Casado ha advertido que se ha "descuidado" la salud de los españoles. "A mí me duele el descuido de España", ha proclamado Casado, quien ha parafraseado esta cita de "otro Feijóo", al padre, en un acto en la capital de Galicia, donde ha acompañado al presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación de candidatos para el 12-J. Un evento en el que ha confirmado, además, que acudirá a Galicia hasta seis veces en el esprint final hasta los comicios.

En el acto, en el que hubo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, Casado ha denunciado que se "ocultó información" y ha urgido, además de ayudar a las familias, que se revele "la verdad" sobre cuántas personas han perdido la vida a causa de la COVID-19 en España. "No es mucho pedir que se empiece por conocer a los fallecidos, sabiendo cuántos perdieron la vida luchando contra el virus", ha aseverado. Frente a las críticas, el líder popular también ha rechazado "lecciones de solidaridad europea" y ha insistido en la "mano tendida" del PP, un partido que "siempre intentó remar a favor de las administraciones", que "apoyó hasta en cuatro ocasiones" el estado de alarma, mientras que, por parte del Gobierno de Sánchez, se encontró "carencias" y tardanza en "reaccionar" pese a las alertas existentes.

Por ello, además de "tender la mano", ha afirmado que el PP quiere reivindicar "la política útil" y ha reiterado cinco peticiones: crear una oficina nacional para víctimas del covid, "una especie de Pacto de Toledo por la salud", hacer una comisión en el Senado para evaluar la atención social y a los mayores, impulsar un plan de choque económico y adaptar el marco jurídico para que declarar la alarma no sea la única vía de actuación en caso de rebrote.

Montero acusa al PP de usar la Covid para hacer campaña

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha denunciado este domingo lo que ha calificado como “patriotismo de hojalata” del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a tiempo que le ha afeado que utilice los mejores datos en cuanto a los contagios por COVID-19 de Galicia y la situación actual para sacar "tajada política". Ha asegurado que los mejores datos de determinados territorios como Galicia no se deben a la “anticipación” de los Ejecutivos autonómicos, sino a que el estado de alarma y el confinamiento impidieron “que circulara el virus”. Además, ha abogado por que en las elecciones gallegas del próximo 12 de julio se produzca un cambio tras once años de gobiernos del PPdeG.

En cuanto al reparto territorial del fondo extraordinario creado para paliar los efectos de la COVID-19, la responsable de Hacienda ha sostenido que, a pesar de las críticas de la Xunta, “Galicia tiene lo que le corresponde”, al igual que Cataluña, Andalucía o Madrid; porque “este Gobierno no mira el color político de los que gobiernan”. El candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha defendido medidas que pretende aplicar si llega a la Xunta, como la gratuidad de las tasas universitarias y de los libros de texto, la convocatoria de 5.000 plazas de empleo en la sanidad pública y el refuerzo del sistema de atención primaria.

VOX se abre al PPdeG

En el acto de VOX, el presidente de la formación, Santiago Abascal, afirmó este domingo que su formación "tiene un pie dentro" del Parlamento de Galicia y reiteró su disposición "al diálogo" con el PPdeG, "dependiendo del respaldo" que les den los gallegos. Abascal participó este domingo en un acto preelectoral en la capital gallega, a cuya plaza del Obradoiro llegó después de recorrer, a pie y acompañado de simpatizantes, el último tramo del Camino de Santiago, desde el Monte do Gozo. Numerosas pintadas críticas recibieron al grupo en la ciudad y, en el acceso al casco antiguo, varios ciudadanos gritaron a los integrantes de Vox: "¡Fascistas fuera!".

En declaraciones a los medios al finalizar el recorrido, Abascal aseguró que, si obtienen representación, serán "razonables y realistas" en unas posibles negociaciones con los populares. "No vamos a tratar de imponer nuestro programa político completo si solo tenemos un escaño, pero haremos valer nuestra fuerza", dijo y criticó que el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, "piensa" que Vox tiene "la obligación de regalarle los escaños". Cuando, el pasado febrero, Abascal ya se mostró dispuesto a pactar con el PP en Galicia, Feijóo replicó que no negociaría con este partido.

El líder de Vox señaló que no tiene cálculos de los resultados que podría obtener en las elecciones autonómicas del 12 de julio. Su partido no maneja habitualmente encuestas, argumentó pero tampoco se fía de las de los demás, que "siempre dicen que Vox no va a entrar".

Incidentes en el País Vasco

El partido de Abascal también ha comenzado la precampaña en el País Vasco, concretamente en un mitin organizado este mediodía en San Sebastián, que ha concluido con incidentes al ser increpados por radicales el secretario general de este partido, Javier Ortega Smith, y las personas que le acompañaban al término del acto, que ha sido custodiado por un fuerte dispositivo policial. Aunque en la capital guipuzcoana se han producido momentos de tensión, los incidentes no han llegado a la intensidad de los enfrentamientos con la Ertzaintza que grupos antifascistas provocaron durante otro evento similar convocado por esta misma formación el pasado viernes en Bilbao.

Durante el mitin de San Sebastián, que ha tenido lugar en los Jardines de Alderdi Eder, junto al monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo emplazado frente al Ayuntamiento, cerca de un centenar de personas ha increpado e insultado a los participantes, quienes, no obstante, protegidos por un amplio dispositivo de la Ertzaintza, han logrado celebrar el evento sin mayores problemas.