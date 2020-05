Pere Aragonès: "Revisaremos el 'no' al estado de alarma si nos dejan decidir"

El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha respondido a las preguntas del diario 20 Minutos y ha hecho hincapié en la importancia de que el Ejecutivo español permita a las CCAA dirigir su desescalada. "Es una gestión muy compleja y difícil", ha reconocido, pero ha sido claro en subrayar que "la centralización de las decisiones fue un error y necesitamos que en el ámbito económico y social las medidas sean de mayor impacto y sean mucho mayores, también en términos de gasto. Todo lo que no invirtamos hoy", ha asegurado, "será un peso mayor que tendremos en la recuperación de mañana".

Ante las preguntas acerca del impacto de la Covid en el territorio catalán, Aragonès ha respondido que "estamos en más de 10.000 personas entre los fallecidos con una prueba previa PCR que confirmase el diagnóstico y los casos sospechosos. El impacto es muy, muy grande".

En cuanto a la transición entre fases, Aragonès ha expuesto el planteamiento que envió al ministro Illa: "La propuesta que enviamos era que las zonas con menos afectados y en las que hay menos movilidad –que a la vez son las más periféricas y más rurales– pasen desde este lunes a la fase 1. A partir de aquí, creo que iremos bastante rápido avanzando hacia fase 1 en el resto de Cataluña. Lo importante es poder desconfinar, y controlar que no volvemos dos meses atrás".

¿Por qué ERC votó en contra de la última prórroga?

El vicepresidente catalán también ha hablado sobre la negativa de ERC a la prórroga del estado de alarma."Tenemos que tener claro que el estado de alarma es una excepción. No puede irse prorrogando indefinidamente sin ningún horizonte", ha aseverado. Por otra parte, ha aclarado que "quien tiene conocimiento sanitario son los profesionales sanitarios; y en seguridad y movilidad, sus profesionales. Estos ámbitos aquí los gestiona la Generalitat", ha continuado. Además, ha rechazado la "cogobernanza" porque "es un término que si no va acompañado de quién toma las decisiones, que en este caso debería ser la comunidad autónoma, no sirve para nada", ha concluído.

Aragonès ha negado que el objetivo de Cataluña sea "acumular poder", sino que hay que tener en cuenta que "el conocimiento de la evolución de la pandemia en cada territorio lo tiene su sistema sanitario. Sin embargo, ahora decide el ministro de Sanidad y lo aplica el presidente autonómico". Y, en cuanto a un cambio de postura en posteriores prórrogas, el vicepresidente ha aclarado que "no debemos cerrar la puerta. Estamos dispuestos a revisar esta posición si finalmente presentan un esquema diferente de un estado de alarma y se devuelve la capacidad de decisión a las que son las administraciones que tienen la competencia".

"No es coherente un gobierno de izquierdas que pacte con Cs"

"Deberían reflexionar sobre la coherencia que pueda tener un gobierno de izquierdas pactando con un partido neoliberal como Cs. Eso no es coherencia". Así se ha despachado Aragonès ante un eventual pacto del Ejecutivo con Ciudadanos para los presupuestos. "Hemos visto cosas imposibles, pero sería absolutamente incoherente. Si el primer gobierno de coalición de izquierdas se acabase apoyando en un partido neoliberal sería una traición a los principios que hicieron nacer esta legislatura", ha especificado.

Acerca de los 16.000 millones que promete la ministra de Hacienda, el vicepresidente ha asegurado que "con los 16.000 no vamos a llegar. Sí creo que el diseño del fondo va en la buena dirección, porque no es un ‘FLA dos’. No plantean préstamos, sino transferencias. Pero creo también que esos 16.000 millones se quedan cortos . Tendría que estar por encima de los 25.000 millones".

Elecciones en Cataluña

Aunque antes de la pandemia se anunciaron unos comicios autonómicos, "en esta situación, en lo último que piensas es en las elecciones. Estamos trabajando codo con codo". De todos modos, ha puesto la pelota en el tejado de Torra: "Quien tiene la palabra para poderlo resolver y plantearlo es el president de la Generalitat, que fue quien planteó este escenario electoral".

En el caso de que se celebrase dicha cita electoral, a Aragonès le han preguntado por Oriol Junqueras: "Siempre, siempre, será el líder y el candidato de ERC. Aunque en la situación actual, con la inhabilitación, no sea posible que esto sea así, el líder de ERC es Oriol Junqueras y es con quien estamos tomando todas las decisiones en el ámbito político". También ha aclarado que la mesa de diálogo se retomará cuando se vuelva a una cierta normalidad

Regreso al aula de los alumnos

Al ser preguntado sobre el regreso al aula de los alumnos, el vicepresidente catalán ha aseverado que "la ministra puede tener una opinión, pero la decisión es del Gobierno autonómico". "En todo caso, si se tienen que reducir los alumnos por aula", ha avisado, "tendrá que aumentarse no solo la infraestructura, sino también el número de maestros. Esto enlaza perfectamente con el planteamiento de que el fondo de 16.000 millones debe ser mayor".

La entrevista concluye con una petición: "Debe implementarse ya una ayuda económica para que las familias puedan hacer reducción de jornada de trabajo". Sólo de esa forma, ha advertido, se les puede compensar con una ayuda para poder estar a cargo de sus hijos.