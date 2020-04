¿Cuándo abrirán los bares? A cuentagotas y reparto a domicilio desde el 4 de mayo

Restaurantes con servicio de comida para llevar a domicilio sin consumo en el local. Así llegará la desescalada a la hostelería, uno de los sectores más azotados por la crisis de la Covid. Los dueños de los bares vivirán una vuelta a la normalidad 'con cuentagotas' que empezará, desde el 4 de mayo y en el marco de la Fase 0, con la apertura de pequeños locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, lo que avala la actividad de restaurantes con servicio de reparto, sin consumo en el local.

Así lo ha anunciado Sánchez en una rueda de prensa telemática tras el Consejo de Ministros. Durante la comparecencia, una de las más esperadas desde que comenzó la pandemia, ha detallado el 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad', una hoja de ruta que deberá seguir el país, de forma "asimétrica y gradual" en su transición hacia la reapertura. Esta, tal y como ha explicado el socialista, se compone de cuatro fases que los territorios irán superando en función de distintos marcadores "objetivos" relativos a la evolución del brote.

En relación a la restauración, la Fase 0 o de preparación, que comenzará el próximo lunes, permitirán algunos "resquicios de actividad económica", con la reapertura de pequeños locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, en lo que se incluye ese servicio de comida a domicilio que puede inyectar algo de oxígeno a unos hosteleros, con el agua al cuello. Será a lo largo de esta etapa cuando se intensificará la puesta a punto de todos los locales públicos y privados con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase.

Con la Fase 1 o inicial que, si todo marcha según lo previsto, se iniciará el 11 de mayo, llegará la apertura de las terrazas de bares y restaurantes, siempre bajo una estricta limitación del aforo, pues la ocupación no podrá superar el 30%. Las restricciones se extenderán a la hostelería, que en esta etapa vivirán una fase inicial de vuelta a la actividad que excluirá la utilización de las zonas comunes (salones, piscinas, gimnasios...), a lo que habrá que sumar los límites que fije en su momento el Ministerio de Sanidad. Además, llegado el momento se establecerá, para la apertura de locales, un horario preferente de acceso para los mayores de 65 años, un colectivo de alto riesgo frente a la Covid-19.

No será hasta la Fase 2 o intermedia, que como mínnimo se retrasará hasta el 1 de junio, cuando los hosteleros puedan proceder a la apertura de los espacios interiores, siempre bajo un estricto aforo de no más de un tercio de ocupación, lo que busca ofrecer garantías de separación en materia de prevención de contagio. Además, este paso solo incluye el servicio de mesas, no se ha hablado del servicio en barra o del caso de las discotecas o locales de ocio nocturno.

Para estas últimas la fase 3 o avanzada tampoco ofrece soluciones prácticas, pues, una vez se superen los indicadores oportunos, se flexibilizarán las restricciones de aforo, pero se mantendrá un escenario de estricta separación entre el público. Aunque en el caso de bares y restaurantes, el presidente no ha concretado porcentajes, en esta tercera etapa en el ámbito comercial, la ocupación se ampliará hasta el 50%, con una distancia mínima de dos metros. Si la evolución de la pandemia sigue el ritmo previsto, esta tercera fase podría activarse el 15 de junio, como pronto.