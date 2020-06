Abascal ataca: llama 'Kim Jong Vázquez' a Jorge Javier tras las críticas contra Vox. 

Tras la discusión y bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban el pasado sábado sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, ambos se reencontraron este martes en 'Sálvame' y limaron alguna que otra aspereza. Sin embargo, 'la princesa del pueblo' no se mostró muy dispuesta a ceder, ya que el presentador del programa parecía seguir mofándose de su enfado.

Sin embargo, con esta polémica ya prácticamente cerrada, al presentador le ha salido otra, ya que su discurso, en el cual calificó de fascismo "puro y duro" a Vox, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha decidido contestarle en las redes sociales.

"Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos", escribió el líder del partido de extrema derecha. "No te lo vamos a permitir, millonario progre", advirtió.

"Voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa. Creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y tertulianos que les dan voz", aseguró Vázquez a sus compañeros de 'Sálvame', lo que también causó la indignación de varios colaboradores.

El comienzo de la polémica

El pasado sábado, Belén Esteban regresaba al plató de televisión para atacar duramente la situación que se ha vivido en estos últimos meses... y aprovechó para atacar algunas actitudes de Jorge Javier: "A veces te has pasado conmigo. No que te hayas sentido por encima de mí, pero muchas veces te has cachondeado de mí". La madrileña aseguraba que no le habían sentado bien algunos comentarios durante su sección de cocina en el programa, que la hacía desde casa. "No entiendo que te cabreara mucho lo de la cocina", respondía el presentador. Visiblemente disgustada, contaba que "lo he pasado mal, ha habido momentos que no me habéis gustado nada".

Los 102 días de confinamiento han supuesto un tiempo de reflexión para Belén. "Me ha dado para valorar mi vida, para saber dónde estoy", contaba. Tras aclarar que su intervención en el programa la hacía de manera gratuita, la colaboradora de ‘Sálvame’ confesaba que le encantaría ampliar la familia: "Ojalá. Dios quiera. A mí me encantaría y a el también". Feliz por volver a estar en casa con su marido, también aprovechaba la oportunidad para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. "Yo no voy a ir en contra de Pedro Sánchez, pero para mí no han estado a la altura. Me siento avergonzada de todos los políticos de este país", aseguraba.