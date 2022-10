PP, Vox, Cs y JxCat registran enmiendas a la totalidad de los nuevos PGE de 2023

Los grupos mayoritarios de derechas con representación en el Congreso de los Diputados han presentado enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 después de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anticipara su sorpresa a que hubiera partidos que activasen este mecanismo que rechaza por completo las nuevas cuentas públicas. Partido Popular, Vox, Ciudadanos y JxCat han oficializado la presentación de sus respectivas correcciones a las cuentas generales.

"Adolecen de rigor" para el PP

Los populares, que han presentado su enmienda este viernes, califican como "irreales" y "electorales", además de que "adolecen de rigor" y "olvidan a las clases medias en el peor momento". La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido en que organismos nacionales e internacionales han desacreditado las previsiones en las que se basan estas cuentas, y ha puesto como ejemplo el Banco de España o la AIReF.

"Pedimos unos presupuestos que estén enfocados a la realidad de la sociedad española" frente a unas cuentas que "son irreales" y "no están pensadas para solucionar los problemas de los españoles, sino para solucionar la vida del presidente Pedro Sánchez", ha añadido Gamarra. A su juicio, los PGE "adolecen de rigor" y "responden a los intereses electorales" del presidente, además de que no contienen medidas de control "al gasto superfluo del gobierno" e inciden en medidas que "no han funcionado".

Vox los considera "irresponsables"

Vox también ha presentado su enmienda a la totalidad por considerar las nuevas cuentas "irresponsables" y ajenas a las necesidades de los españoles, tras lo cual ha pedido la elaboración de unas cuentas nuevas en las que cada partida esté verdaderamente justificada. "Los 52 diputados de Vox nos negamos a ser cómplices de este Gobierno", ha afirmado en un rueda de prensa su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, coincidiendo con la finalización del plazo para registrar las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del próximo año.

Espinosa ha advertido de que nacen ya "viciadas" al incluir un alto nivel de ingresos que no se corresponde con las previsiones de crecimiento del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y al fijar un déficit inferior al que se prevé. En su opinión, estos presupuestos mantendrán una año más a España en la "senda equivocada", son "expansivos en el gasto y en la ruina" y van a "asfixiar" a la clase media para financiar "caprichos ideológicos"

Cs: Son "un obús" contra el sistema de pensiones

La enmienda a la totalidad de Ciudadanos está justificada por ser un "obús" contra el sistema de pensiones con el único objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda "costearse la campaña electoral más larga" de la historia. Ha cargado especialmente contra la "disparatada" subida de pensiones con la inflación, que considera una "medida de corte puramente electoral porque es un nicho de votos muy grande" y ha advertido de que "va a hacer reventar nuestro sistema de pensiones". "El sistema no se sostiene", y por eso su grupo ha reclamado que se reactive el Pacto de Toledo, que fue el que consensuó que las pensiones subieran con la inflación.

La diputada María Muñoz ha detallado que la enmienda a la totalidad se basa en cinco pilares, empezando precisamente por las pensiones porque "un país que destina la mitad de su presupuesto al gasto improductivo jamás puede prosperar". También argumenta que "los ingresos que deben soportar este gasto son ficticios" -pese a que tanto Banco de España como la AIReF esperan que sean superiores-, que incluyen un gran gasto político y carecen de "ambición reformista". Por último, apunta que las cuentas "piden esfuerzos" a jóvenes, autónomos y clases medias que "no ven reciprocidad".