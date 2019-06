Pujol usó documentos de Hacienda para ocultar el blanqueo a la andorrana BPA

Josep Pujol Ferrusola trató de ocultar a la banca andorrana el préstamo de 960.000 euros al empresario Jorge Barrigón que escondía, según la UDEF y Hacienda, una operación de blanqueo de capitales. Así consta en un correo que, siete años después de que tuvieran lugar los hechos, envió el propio Pujol Ferrusola a su abogado Francisco José Vinaches en el cual le pedía que diera apariencia de normalidad la operativa apoyándose para ello en documentos de Hacienda.

"Hoy he estado con JM Rascagneres (abogado de la familia Pujol en Andorra) y hemos preparado un documento para justificar los movimientos bancarios a BPA que pide la gente de Price para poder transferir mi posición a VallBanc. Una de las preguntas que hacen es la famosa retirada de 900.000 euros y la posterior entrada de 800.000 euros. Rascagneres dice que sería muy útil si pudiésemos escribir un documento que explicase el préstamo y la devolución, básicamente la que utilizamos en el acta de Hacienda y que lo firme Jordi Barrigón. ¿Podrías preparar el documento? Gracias. Josep", reza el acusado en un correo.

Se trata de un escrito recoge la Agencia Tributaria en el último informe incorporado a la causa que sigue la Audiencia Nacional por el origen presuntamente irregular de los fondos del clan y al que ha tenido acceso La Información. El mismo refleja lo que ya pusieron sobre la mesa los investigadores de la Policía Nacional: que el tercer hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola blanqueó cerca de un millón de euros en 2009 con una presunta operación de préstamo a Barrigón, propietario de Cat Helicopters.

Precisamente los agentes de la UDEF apuntaron que esta empresa resultó ser la beneficiaria de adjudicaciones de la Generalitat a la par que llegó a prestar su servicios para trasladar a miembros de la familia a Andorra. Siete años después de que tuvieran lugar esos hechos, Josep Pujol recurrió a su letrado para evitar levantar sospechas con la operativa toda vez que tenía que justificar sus movimientos bancarios en el país vecino. Este correo, que se envió el 1 de octubre de 2016 y fue intervenido por los agentes un año después, llegó no solo su letrado Vinaches, sino también al dueño Cat Helicopters y a Alberto Carrillo (administrador único de la sociedad Carrillo Legal SLP).

Dos días después de su recepción, Vinaches le respondió remitiéndose a la declaración que hicieron a la inspección del 'tema Barrigón' y dijo que pensaba que con eso era suficiente. Se refirió el letrado a este préstamo de Josep Pujol al empresario que luego reembolsó el acusado en la cantidad de 800.000 euros. Precisamente, Hacienda concluyó tras una inspección a sus cuentas y patrimonio que figuraban unas ganancias no justificadas por ese mismo importe así como una deuda tributaria de 392.482,73 euros en lo que respecta al ejercicio de 2010.

Operación de compra ficticia

El préstamo en cuestión se formalizó en Andorra a través de un contrato privado entre las partes y la cuantía inicial era de 960.000 euros, si bien 60.000 fueron entregados de antemano. El resto proceden de una retirada en efectivo de la cuenta BPA abierta en Andorra. Un año después del acuerdo rubricado, Barrigón devolvió 800.000 euros ingresándolos en la misma cuenta bancaria. Según explicó Vinaches en septiembre de 2o13 a preguntas de la inspección, el préstamo de casi cerca de un millón de euros fue por la amistad que le unía entonces al empresario, el cual quería hacerse con el control de una compañía Heliand.

Preguntado Josep Pujol sobre si conocía el origen del dinero devuelto éste respondió que parte del mismo derivaba de "operaciones que no le salían, así que el dinero no lo gastó". Sin embargo, el socio de Cat Helicopters y Heliand, Antonio Rebes Dareny, desmintió las versiones de los dos acusados asegurando que "jamás" negoció la venta "de ninguna acción" con Barrigón e incluso que no le hubiera podido tomar en serio "por su situación económica. Esto lleva ahora a la Agencia Tributaria a apuntar en sus informes la presunta comisión de delitos fiscales en los ejercicios de 2009 y 2010 al entender que "pudo existir dolo" porque no declaró la cuantía descubierta por la inspección, ni en la autoliquidación presentada en ese plazo ni en la Declaración Tributaria Especial (DTE) efectuada 'a posteri'.