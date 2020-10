Récord de casos en CCAA y detenidos en las calles: España se confina con dudas

Una quincena de detenidos y casi medio millar de sanciones a infractores del toque de queda en Barcelona, ocho arrestados en Santander, otros siete en Valencia, seis en Bilbao, cinco en Zaragoza, dos en Burgos... El reguero de manifestaciones de 'negacionistas' que decidieron salir a la calle justo cuando está más prohibido ha sembrado medio país de graves disturbios y cristales rotos de comercios asaltados, contenedores quemados y, lo más importante, casi medio centenar de heridos, la mayoría policías.

Todo eso, en la noche del viernes que abrió el puente de Todos los Santos más íntimo y casero, con nueve de cada diez españoles sin poder hacer vida normal (y mucho menos pasar el día lejos de su casa). Arranca una versión del confinamiento, menos contundente de la de marzo con el efecto cansancio de más de medio año de restricciones. Sea como sea, y a la espera del efecto en las hospitalizaciones de las medidas adoptadas durante esta semana, al salir el sol del día de Halloween empezó otro recuento, el habitual de nuevos casos de los que las autonomías informan en fin de semana a falta de los oficiales del Ministerio de Sanidad. Y, una vez mas, hay cifras récord en varios rincones de peso poblacional como Cataluña, Galicia o País Vasco.

Por ejemplo, en Cataluña, donde se acentúa una segunda oleada que no deja de ganar altura: 6.212 nuevos positivos incorporados a la cuenta total que suponen batir una nueva marca en la comunidad autónoma y que desde el comienzo de la pandemia ha registrado 262.542 positivos y donde han fallecido 14.024, 16 en las últimas 24 horas.

Por su parte, en Galicia, que ha decidido perimetrar sus grandes ciudades y múltiples municipios pero no el acceso a la comunidad, se alcanzó un nuevo récord histórico diario, con 755 casos y con un área fundamental como Vigo también rompiendo el techo de toda la pandemia. Y misma situación de máximos en el País Vasco, donde se han sumado 1.502 contagios de Covid-19 este pasado viernes, 177 más que el día anterior. De esta forma, se eleva la tasa de positividad al 8,9%, frente al 8,2% de 24 horas antes, con 16.847 pruebas realizadas.

Mientras tanto, y con un 90% de la población española confinada en sus propias comunidades autónomas (y dentro de ese porcentaje una mayoría en sus propios términos municipales), las fuerzas del orden no han parado desde la tarde del viernes. En las ciudades donde no hubo manifestaciones espontáneas, como en la capital, los agentes de la Policía Municipal se concentraron en las reuniones no permitidas.

En concreto, el cuerpo madrileño intervino esta noche y madrugada en un total de 105 fiestas privadas en domicilios, 22 botellones y 16 locales de ocio abiertos tras la hora de cierre, según recaba Ep. Así, han explicado que en algunas de estas acciones comprobaron cómo se superaba el número máximo de personas permitidas y que no se usaban ni mascarillas ni otras medidas frente al Covid. La policía ha destacado una actuación en un local de ocio nocturno del distrito de Ciudad Lineal, donde pasada la 1.30 horas seguía funcionando la música, con gente en el interior y las puertas cerradas. Granada o Palma de Mallorca también han contado por decenas las sanciones a ciudadanos que incumplieron con el confinamiento nocturno.

De vuelta a Cataluña, e independientemente de los altercados que terminaron con 15 detenidos y saqueos en la Ciudad Condal, los Mossos d'Esquadra levantaron en la noche del viernes un total de 417 actas de sanción por incumplir el toque de queda, que entró en vigor el pasado domingo 25 de octubre, y ha cerrado tres locales abiertos fuera del horario permitido.

Sobre la situación en Cataluña y sobre el peligro que supone alentar protestas ilegales, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado a Vox ha no "justificar" disturbios como los de Barcelona. "Es irresponsable y peligroso justificar este tipo de comportamientos. Espero que rectifiquéis. La violencia no tiene justificación Vox", ha lanzado el líder 'naranja' en sus redes sociales, donde ha citado el mensaje del diputado nacional Ignacio Garriga (Vox) donde define a los congregados como "españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria". Ante esto, el vicepresidente madrileño ha remarcado que los autónomos "no destrozan ni saquean los negocios de sus compañeros" y tampoco "queman contenedores ni agreden a la policía".