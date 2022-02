La reunión de la cúpula del PP se retoma a las 17 horas a la espera de decisiones.

Tras cuatro horas de reunión, el líder del PP, Pablo Casado, y su cúpula han hecho un parón, hasta las 17.00 horas, cuando retomarán un encuentro que ha provocado una fuerte expectación, tanto por parte de los medios como de los dirigentes del PP, que, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, han reclamado una solución inmediata a la crisis. La reunión del Comité de Dirección del PP estaba convocada a las 11.00 horas de este lunes y a las 15.17 desde el equipo de prensa han informado del receso.

El encuentro se produce un día después de que miles de seguidores -3.500, según la Delegación de Gobierno- de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiesen ayer a las puertas de la sede de nacional del partido, también en la calle Génova de Madrid, la dimisión de Casado y un congreso extraordinario. Las cámaras y los redactores han tomado este lunes el lugar dejado ayer por los manifestantes a las puertas de Génova, donde se ha visto llegar a dirigentes como Pablo Montesinos o Andrea Levy, de quien depende el cierre formal del expediente informativo abierto contra Díaz Ayuso.

Quien no ha acudido, sin embargo, a la sede nacional del PP ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha excusado su ausencia en su agenda municipal, en la jornada en la que ha trascendido que quiere dejar la portavocía nacional del PP de común acuerdo, como han informado a Efe fuentes de su entorno. Mientras que Casado reunía a su cúpula, desde Galicia Alberto Núñez Feijóo ha pedido decisiones "urgentes" ante la situación de "colapso". "Cuando no se zanja una crisis en el primer tiempo, la debemos de zanjar en el segundo y definitivo, porque no podemos seguir así durante muchas semanas", ha puntualizado.

El dirigente gallego no ha revelado si él daría un paso al frente para suceder a Casado y ha reprochado el espectáculo de hablar de "personas" y de sí mismos. En estos momentos son múltiples los escenarios abiertos: que Casado se atrinchere y evite dimitir o convocar un congreso, que sí dimita o que no lo haga y convoque el cónclave y se presente (o se retire de la carrera). También es posible que otros dirigentes tomen las riendas del partido, bien estableciendo una gestora desde el Comité Ejecutivo Nacional o bien forzando desde la Junta Directiva Nacional el congreso, para lo que necesitan el respaldo de los dos tercios.