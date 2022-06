Sánchez asegura que sin las medidas del Gobierno la inflación alcanzaría el 15%

A escasas horas del cierre de la la Cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno, que ha ejercido en la práctica como anfitrión de la cita, ha vuelto a poner el foco en todas las medidas aprobadas para luchar contra las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania. Una de las más preocupantes es la alta inflación, que ha llegado al 10,2% en el mes de mayo, cifra que podría haber superado el 15%, según los cálculos del Gobierno, en caso de que no haber impulsado el plan anticrisis. Pese a ello, ha calificado el dato actual como malo, para remarcar que seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

En una entrevista en La Sexta, el líder del Ejecutivo ha advertido a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, ante la incertidumbre derivada por un conflicto que se prolongará más de lo previsto porque Putin no tiene interés en abrir una vía diplomática y ha querido dejar claro, sin "paños calientes", que hay que decir la verdad a los ciudadanos y que "debemos prepararnos para cualquier escenario" porque Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más de guerra. "Plantearnos ante una escasez de gas y petróleo es un riesgo cierto que tenemos que tomarnos muy en serio", ha recalcado.

Así, ha afirmado que el riesgo que hay es que corte el suministro de gas el próximo invierno y por ello ha insistido en decir a los españoles que tienen que estar preparados para cualquier escenario. Mientras, ha precisado, el Gobierno hará lo mismo que durante la Covid, es decir, poner todos los recursos necesarios para defender a las familias, las empresas y las industrias. No obstante, no ha querido precisar si hay riesgo de recesión porque considera que ahora hay mucha incertidumbre, ya que no es lo mismo un escenario con corte de gas en invierno que sin corte de gas y, por tanto, la situación económica puede variar. "Si la guerra se prolonga en el tiempo tendremos que ser solidarios, responsables todos los europeos y ser conscientes de que el precio que podemos pagar por la defensa valores es algo, pero el de no hacer nada y permitir que Putin continúe con deriva imperialista, puede ser mucho peor a la larga", ha argumentado.

Sobre la intención de lograr alcanzar el 2% del PIB del gasto en Defensa para 2029, algo que ya contempla en los PGE de 2023, tal y como ha avanzado este diario, Sánchez ha admitido que le gustaría alcanzar un acuerdo de país, medida para la que cuenta con la mayoría de formaciones políticas, salvo con sus socios de coalición, quienes ya han expresado su rotundo rechazo a la iniciativa. Tras las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las que ha abogado por incrementar el gasto en más médicos o más profesores y no en más armas y más tanques, ha recalcado que "no es incompatible" estar mejor preparados defensivamente y atender medidas progresistas, mientras ha alertado de que la seguridad no está garantizada para ninguna nación. "La seguridad no está garantizada, así de sencillo, así de dramática es la situación", ha señalado al ser cuestionado por los motivos que le llevan a tomar esta decisión.

En esta línea ha afirmado que el mundo ha cambiado desde la invasión rusa y por tanto las democracias deben "tomar nota" y "reaccionar" y aumentar la capacidad de Defensa para disuadir a aquellos que han intentado atacar a Europa. "Eso solo lo podemos hacer con más presupuesto en Defensa", ha advertido. Sánchez ha trasladado que los partidos a la izquierda del PSOE deben reflexionar porque se ha violentado el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania y por tanto, "no puede haber equidistancia entre el agresor y el agredido", según ha señalado. "Como cuando vemos a alguien pegar en la calle a una persona o violentar un hogar, no puede haber equidistancia entre agresor y agredido", ha añadido, para recalcar que debe ser Ucrania quien decida por si misma sobre su futuro.

Respecto a las reticencias que también ha expresado Unidas Podemos a que Estados Unidos incremente de cuatro a seis el número de destructores en la base naval de Rota (Cádiz), tal y como le pidió el pasado martes el presidente norteamericano, Joe Biden, ha considerado que se trata del mismo debate que el del aumento en gasto en defensa. Ese incremento debe pasar por la mesa del Consejo de Ministros y ser avalada por el Parlamento. Al plantearle si entendería que los ministros de Unidas Podemos votasen en contra de ese aumento del número de destructores y siguieran en el Consejo de Ministros, ha trasladado la decisión a ellos. "Esta es una pregunta que tendrán que responder los ministros y ministras de Podemos", ha subrayado. El presidente del Gobierno ha recalcado que, pese a todo, hay muchas más cosas que unen al PSOE y a Unidas Podemos que las que les separan y que eso se ha evidenciado en avances y transformaciones sociales a lo largo de la legislatura.

Por otro lado, al ser preguntado sobre si el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN cambia algo respecto a la protección de Ceuta y Melilla, el jefe del Ejecutivo ha respondido que este es un debate alentado por la ultraderecha y recogido después por el PP. Sánchez se ha mostrado sorprendido de que después de 40 años de pertenencia de España a la OTAN y varios presidentes del Gobierno de distinto signo nunca se haya planteado este debate. "Ceuta y Melilla son España", ha zanjado. Además, a su juicio, si hubiera alguna duda al respecto, debería quedar aclarada tras las palabras del secretario general de la alianza Atlántica que señaló que "cada centímetro" de los territorios de los países OTAN está protegido. Finalmente, ha indicado que la derecha y la ultraderecha solo quieren "enredar con una falsa polémica" para tratar de inquietar a los ciudadanos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último al ser preguntado sobre si volvería a decir que el asalto a la valla de Melilla estuvo bien resulto después de que terminara en decenas de muertos, Sánchez ha apuntado que "es evidente" que no utilizaría esas palabras. Sin embargo, ha asegurado que es "empático", lamenta las muertes de los migrantes y se hace cargo del sufrimiento de sus familias. Así, ha añadido que también hay que hacer un ejercicio de empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los ciudadanos de Ceuta y Melilla y también con la gendarmería marroquí que "se empeñó a fondo" para tratar de evitar "un ataque violento" a la valla.