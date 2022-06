La CEOE reprende a Calviño y cierra filas con el INE, el Banco de España y la Airef

El terremoto en el Instituto Nacional de Estadística (INE) está teniendo fuertes réplicas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La patronal lleva meses acumulando dosis de malestar por lo que consideran injerencias del Gobierno en organismos e instituciones económicas independientes y la salida precipitada del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha colmado el vaso. Los empresarios señalan a la vicepresidenta Nadia Calviño y advierten de que su actitud y la de otros miembros del Gobierno está dañando la imagen exterior del país. Y cierran filas no solo con el INE, sino también con el Banco de España y con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Fuentes de la organización empresarial consultadas por La Información emplean el término "escándalo" para referirse a la salida de Rodríguez Poo. Aunque desde el Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que no se trata de un cese, sino de una dimisión "por motivos personales", los patronos hablan de "presión soterrada". La propia Calviño aseguraba este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo defiende las instituciones y negaba cualquier presión al que fuera presidente del INE hasta el pasado lunes. Es más, en el entorno de la vicepresidenta aseguran que el trato con el ex responsable de Estadística es "excelente", insisten en que su intención de abandonar el cargo era conocida desde hace tiempo y avanzan que están buscando las vías para mantenerlo ligado a la función pública como asesor o en algún puesto internacional.

Pero los empresarios no terminan de darle credibilidad a las explicaciones de Calviño porque sospechan que los roces entre el Ministerio y el INE por el constante cuestionamiento de la ministra hacia las estadísticas oficiales y avaladas por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) han terminado expulsando del organismo a Rodríguez Poo, en el que ha sido el primer cese en la presidencia sin que se haya producido un cambio de Gobierno. "Da la impresión de que echan al presidente porque no le gustan sus estadísticas de PIB e IPC y esa injerencia solo daña la imagen de España, especialmente cuando ahora van a tener que nombrar a otro responsable al que se va a mirar con lupa porque se va a acusar al Gobierno de manipulación, como ya está haciendo la oposición", afirman desde la CEOE.

El malestar empresarial con la vicepresidenta ha estallado ahora por el "escándalo" -en boca de una fuente de la patronal- del INE, pero viene de lejos. En la CEOE llevan meses molestos con Calviño y con otros ministros del Gobierno, como la de Hacienda, María Jesús Montero, o el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, por cuestionar públicamente las estadísticas del INE. Y es que el área económica del Gobierno en general lleva meses defendiendo que la actividad ya ha recuperado el nivel previo a la pandemia, en base a sus indicadores diarios internos, y cuestionando las carencias del tradicional medidor del PIB de Estadística. Y también en lo que se refiere al IPC, porque el INE no incluye los precios del mercado libre para el cómputo del precio de la electricidad, lo que genera un sesgo al alza.

En este sentido, desde la organización empresarial expresan su "rechazo a esta actitud" y realizan una defensa acérrima de las instituciones independientes. No solo del INE, también del Banco de España -que particularmente ha sufrido ataques del ministro Escrivá por su diagnóstico y recomendaciones en materia de pensiones- y de la Autoridad Fiscal, ya que el organismo creado a instancias de Bruselas para velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas en los últimos meses viene reclamando al Gobierno que defina una senda fiscal creíble que garantice la reducción del déficit y la deuda y cuestionando la falta de transparencia del Ejecutivo respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre otras advertencias.

De hecho, antes de la polémica del INE, durante su discurso en la Asamblea General de CEOE celebrada el pasado 22 de junio, Antonio Garamendi ya quiso hacer hincapié en que en España hay dos instituciones "de un peso importantísimo", en referencia al Banco de España y la AIReF, y cuestionó que cuando los mensajes que lanzan con independencia no gustan se intentan descalificar desde algunos ámbitos (sin hacer referencia al Gobierno). "Nosotros sí seguimos lo que dicen tanto el gobernador del Banco de España como la presidenta de la AIReF y desde las empresas españolas tienen todo nuestro reconocimiento y apoyo porque son dos instituciones claves y básicas de nuestro país", afirmó el presidente de la CEOE.

Respecto a la salida de Rodríguez Poo, Garamendi no ha querido entrar en el por qué o el cómo de la dimisión, pero en cualquier caso sí ha reclamado y defendido la independencia del organismo. "Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido y es muy importante para todos", afirmó este martes a su llegada al Curso de Verano de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). "En un país como el nuestro, es fundamental que haya organizaciones independientes que digan y evalúen las cosas cuando gusten y cuando no gusten. No es malo contar las cosas como son, la realidad de las cosas, porque la mejor manera de afrontar los temas es conociendo la realidad", apuntó el líder empresarial.