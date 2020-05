Sánchez llama a Casado para intentar que vote sí a la prórroga del estado de alarma

Pedro Sánchez ha descolgado el teléfono y ha llamado a Pablo Casado para intentar 'in extremis' que el PP apoye el decreto del estado de alarma que se aprobará este martes en consejo de ministros y se votará en el Congreso al día siguiente, el miércoles. Según confirman a La Información fuentes cercanas a ambos líderes, el presidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a ceder en alguna de las peticiones de los populares para conseguir su voto afirmativo en la sesión que se celebrará en menos de 48 horas.

El jefe del Ejecutivo está intentando buscar un punto de entendimiento con el líder de los populares y hay varios asuntos sobre la mesa que podrían allanar un acuerdo. Uno de ellos son los ERTE y la desvinculación de las causas de fuerza mayor del estado de alarma. Génova pide que el consejo de ministros aprueba mañana mismo, a través de un decreto ley, que quien lo necesite pueda acogerse a este instrumento ante cualquier tipo de emergencia. Moncloa se ha mostrado dispuesto a aceptarlo.

El presidente del PP había avisado esta mañana en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que "a día de hoy consideramos que no podemos apoyar el estado de alarma". Casado añadía que con las condiciones que había en ese momento no apoyaría una cuarta prórroga pero también advertía que su postura no era "definitiva". Ahora, tras la llamada de Sánchez se abre una puerta a un voto favorable.

El popular había justificado su posible rechazo a la iniciativa del Gobierno al decir que esta "ha sido necesaria cuando había necesidad de no colapsar las UCIs", y había comentado que esta "ni siquiera existe" en otros países de la Unión Europea. Para él, la mejor forma de emprender la desescalada es adaptar la legislación en vigor a la coyuntura. Así se evitaría, había advertido, limitar las libertades de los ciudadanos.

Casado también ha acusado a Sánchez de "tomar como rehenes" a los parados y todas la personas que están percibiendo prestaciones y de realizar un "chantaje", porque cree que de esta manera quiere presionar a la oposición para apoyar una prórroga que no es necesaria, algo que es "no es ético" sino "inmoral". Así, "si Sánchez quieren negociar lo primero que tiene que hacer es informar a la oposición, pero no puede buscar complicidad para esta unilateralidad y para ser tan ineficaz y tan incompetente", ha advertido Casado.

Sánchez toma como rehenes a los españoles para prolongar el estado de alarma, buscando un síndrome de Estocolmo que perdone sus negligencias. No es coherente recomendar salir al vermut y exigir poderes excepcionales por ser incapaz de hacer test masivos y un mapa de prevalencia. pic.twitter.com/fHdpAMD7Xk — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 4, 2020

Además, el líder de la oposición ha exigido a Sánchez que diga si va a recurrir al rescate europeo a través de los fondos Mede, aunque "para decirle a un sueco, a un alemán o a un francés que te deje dinero cuando te has fundido el déficit en decretos electorales, por lo menos tienes que decir la verdad y no poner a la oposición de parapeto para tus planes", ha apostillado.

Conversaciones con empresarios

Casado llevaba días sondeando a la cúpula empresarial del país de cara a la decisiva votación en el Congreso. El presidente del PP estableció contacto con estos poderes financieros con el objetivo de explorar su punto de vista acerca de la posición que tendrán que tomar los 89 diputados populares coincidiendo con un momento decisivo para la economía del país.

Las conversaciones de Casado con los poderes económicos han sido varias, según confirman fuentes tanto empresariales como del PP, a La Información. Ha hablado con presidentes y consejeros delegados del Ibex 35. También con la CEOE, con Foment del Treball, con Cepyme, con autónomos, con el Círculo de Empresarios, con el Instituto de la Empresa Familiar... Desde Génova destacan que las conversaciones han sido múltiples con todos los sectores y patronales. Definen la relación de los empresarios con el líder del PP como "fluida".

Hasta ahora el PP ha votado 'sí' a todos los decretos del estado de alarma que ha aprobado el consejo de ministros. Lo ha hecho a pesar de las duras críticas escuchadas desde la tribuna por parte de la portavoz socialista, Adriana Lastra, tildando a Casado de desleal, y de las posturas tan alejadas que mantienen ambos partidos respecto a la Mesa de Reconstrucción creada en la Cámara Baja. Pero la votación este miércoles es crucial y Sánchez está en manos de Casado de cara a la cuarta prórroga. Si la oposición la tumba se acaba el estado de alarma.