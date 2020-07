Sánchez y Conte sellan una alianza para pelear unidos por el súperfondo de la UE

Pedro Sánchez y Giuseppe Conte pelearán unidos por el fondo de recuperación de la Unión Europea en una negociación decisiva que ya está en marcha y que se concretará presencialmente en Bruselas los próximos 17 y 18 de julio. El presidente del Gobierno y el primer ministro italiano han sellado este miércoles en Madrid un acuerdo para alinear "objetivos, prioridades y contenidos" de cara a la batalla que ya se está librando con los llamados países frugales. A este entente del sur hay que sumar a Portugal, con quien tanto Sánchez como Conte ya se han visto.

Lo que hay en juego es el futuro de Europa, han coincidido en señalar Sánchez y Conte. Ambos han definido este proceso como histórico, como "un paso inédito en la construcción de Europa". El presidente español incluso ha comparado estas negociaciones como las que concluyeron en la creación del euro, del Mercado Único, en entrada de España en la unión o en los tratamos de creación de lo que es hoy la Unión Europea. "Un hito", ha dicho. En juego hay 750.000 millones y España aspira a recibir unos 140.000. Se trata de un dinero clave para la recuperación, según indican fuentes del Ejecutivo.

El propio Sánchez se ha referido a esos países que muestran algunas reticencias al acuerdo. Sobre el MEDE, por ejemplo, ha afirmado que "lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y luego nos dé vergüenza usarlos. No tiene por qué haber reparos. Ojalá no nos veamos obligados a utilizarlos porque significará que la pandemia ha remitido o está totalmente controlada". También ha aludido al fondo europeo de desempleo y ha recordado que ambas partidas son préstamos, y no transferencias. "Julio tiene que ser el mes del acuerdo", ha sentenciado.

Sánchez ha afirmado que la relación de España con Italia es "estratégica", más si cabe cuando el país transalpino se encuentra a las puertas de presidir el G-20. El presiente ha anunciado una próxima cumbre bilateral entre ambos países que se celebraría, si las circunstancias lo permiten, antes de que finalice el años.

Coincidiendo con esta visita Sánchez coincidió una entrevista al diario italiano Corriere de la Sera sobre estas negociaciones europeas. El presidente asegura que en dichos contactos no se debe disminuir el fondo de recuperación. Además reclama que los recursos lleguen "deprisa y durante un largo arco de tiempo para hacer estructural la recuperación".

Calviño y el Eurogrupo: "Optimista"

Sánchez también se ha referido a la decisiva votación de mañana para presidir el Eurogrupo y a las opciones de Calviño. Ha querido separar ese proceso del fondo de recuperación: "No hay ningún tipo de ecuación o de combinación en que una cosa y la otra estén mezcladas; son dos cosas distintas una cosa es la presidencia del eurogrupo y otra es una negociación como país para tener cuanto antes el fondo de recuperación", ha indicado.

El presidenta no ha querido detallar con cuántos votos cuenta la vicepresidenta y ministra de Economía porque prefiere "trabajar entre bambalinas", pero ha asegurado ser "razonablemente optimista en que podamos obtener un importante puesto para España y también para el gobierno feminista.