Sánchez 'ficha' a Gasol, Alejandro Sanz y Paz Vega para atajar la pobreza infantil

Pedro Sánchez 'ha fichado a Pau Gasol, Alejandro Sanz o Paz Vega, entre otro, para una campaña que busca combatir la pobreza infantil. El Gobierno ha presentado este sábado la iniciativa #RompeElCírculo, impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil que dirige Pau Marí-Klose. Artistas, deportistas y otros personajes famosos ceden su imagen para una causa que pretende acabar con el drama que afecta a 2.365.000 niños y niñas en España.

Casi 2.400.000 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza en España. Una lacra que se hereda de padres a hijos, que impide que crezcan sanos, felices, que puedan estudiar y se sientan seguros. #RompeElCírculo de la #pobrezainfantil, es un compromiso de todos. ¡Súmate! ⤵ pic.twitter.com/viEVCluCbS — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 2, 2019

"La pobreza infantil no te deja reír, no te deja crecer, no te deja jugar; la pobreza infantil es miedo; es malnutrición, es fracaso escolar; la pobreza infantil te señala, te marca, te acusa; la pobreza infantil te sigue, se hereda, se transmite; la pobreza infantil es un círculo, rómpelo", dicen en el vídeo los famosos que han apoyado el proyecto.

'Rompe el círculo' es una campaña que ya está siendo difundida a través las distintas plataformas institucionales y que busca la implicación y sensibilización de la ciudadanía ante la pobreza infantil. Los famosos que han mostrado su apoyo desinteresado a la campaña son músicos, como Alejandro Sanz; deportistas, como Pau Gasol y Saúl Craviotto; actrices, como Paz Vega, María Esteve y Natalia Verbeke así como con el ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

La #pobrezainfantil es un problema de Estado. El presente de nuestros niños y niñas determina el futuro de nuestro país. Vamos a trabajar unidos para no dejar a nadie atrás. Para que todos y todas tengan una oportunidad: #RompeElCírculo de la pobreza infantil. ¡Súmate! pic.twitter.com/ACR7k22k33 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2019

El propio Pedro Sánchez ha afirmado que se trata de "un círculo del que es difícil salir" y que "se transmite de padres a hijos". El presidente ha hablado de "falta de oportunidades, malnutrición y fracaso escolar". Por eso la campaña busca luchar "juntos contra la pobreza infantil".

Hay que recordar que el presidente del Gobierno decidió crear un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil nada más llegar a La Moncloa. Bajo dependencia directa de la vicepresidenta, el objetivo del jefe del Ejecutivo es potenciar las políticas sociales como signo diferenciador. Sánchez se implicó personalmente para intentar atajar unas tasas de las más altas de Europa en este ámbito.

El propio Sánchez destacó que "nuestro Estado del Bienestar no ha estado funcionando con suficiente eficacia a la hora de proteger a la infancia". Moncloa también lleva tiempo trabajando en una alianza entre empresas, entidades sin ánimo de lucro, y Administraciones Públicas, que tendrá como objeto diseñar, promover y llevar a la práctica un amplio abanico de iniciativas destinadas a luchar contra las desigualdades que afectan a los menores en situación de vulnerabilidad.