Sánchez logra salvar su segundo decreto anticrisis gracias a la abstención del PP.

El Partido Popular que dirige Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que se abstendrá en el segundo decreto anticrisis que se vota este mismo jueves en el Pleno del Congreso, según han informado fuentes del partido. El PP considera que es un "plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias", como la relativa a deflactar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros que incluyó Feijóo en su plan económico o la de "abaratar" el coste de la Administración con el Ejecutivo "más caro de la historia", que tiene "22 ministros y más de 800 asesores".

Pese a ello, considera que "la rectificación" de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad, junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación, llevan al PP a abstenerse en la votación correspondiente, han añadido las mismas fuentes.

Gamarra lo tacha de "corto e insuficiente"

En el caso de la bajada del IVA de la luz al 5%, que el PP también quiere extender al gas, asegura que este cambio de criterio "llega tarde" y que los españoles se habrían ahorrado 200 millones de euros si se hubiera hecho antes, según las mismas fuentes. Los 'populares' optaron por el voto en contra en la votación del primer decreto anticrisis de Pedro Sánchez, que logró convalidar en el Congreso el pasado mes de abril gracias a los votos de sus socios habituales como PNV, Bildu, Más País y PDeCAT, aunque ERC se abstuvo.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que este segundo decreto se queda "corto" y tiene medidas "insuficientes". "Se pierde una oportunidad de incorporar muchas más medidas que son necesarias", ha dicho, para señalar que al final es "un parche".

Contrario a las medidas inspiradas en Podemos

Asimismo, el PP avanza que su postura es "contraria" con respecto a las medidas fiscales promovidas por Pedro Sánchez e "inspiradas en la doctrina económica de Podemos". "No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz, y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos", aseguran fuentes 'populares'.

El PP señala que tampoco puede apostar por la aceleración en la descarbonización que, en su opinión, reduce las vías de generación eléctrica, minora la oferta y abre la puerta a un incremento en las tarifas que soportan los españoles. Además, advierte de que "no existen garantías de que el supuesto impuesto a las entidades financieras, inconcreto y difuso por el momento, no se acabe trasladando a los ciudadanos de forma que vean como se encarecen sus créditos, se reduce la retribución de sus ahorros, se restringe el crédito o se generan sobrecostes en comisiones bancarias ordinarias por mantenimientos de cuentas corrientes o retirada de efectivo", según las mismas fuentes.

Según el primer partido de la oposición, el PSOE no apoya su propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias y el PP "no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles". "Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos", argumentan desde 'Génova'. Pese a esta abstención en el segundo decreto, el PP deja claro que no apoyan "la doctrina económica general de este Gobierno". "Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias", concluyen las mismas fuentes.