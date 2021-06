Sánchez recuerda a Marruecos que las fronteras de España son las de Europa. 

POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BE

La crisis diplomática continúa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este viernes a Marruecos que las fronteras de España son también las de la UE, ante las últimas críticas del reino por la "europeización" de la crisis bilateral, al tiempo que ha apostado por "mirar hacia delante". En rueda de prensa desde Costa Rica y que recoge Europa Press, donde se encuentra de visita oficial, con el presidente de este país, Carlos Alvarado, ha reiterado una vez más, en referencia a los sucesos en Ceuta, cuando unos 10.000 migrantes entraron de forma masiva ante la dejadez de las autoridades marroquíes, "las cuestiones que afectan a las fronteras de España afectan a las fronteras de Europa, son lo mismo".

Sánchez respondía así a las críticas de los últimos días de Rabat, que ha denunciado que España está intentando "europeizar" la crisis. Precisamente, el Ministerio de Exteriores marroquí ha publicado este viernes un comunicado en el que ha lamentado "la instrumentalización del Parlamento Europeo", tras la resolución aprobada la víspera. "Lejos de contribuir a la solución, se enmarca en una lógica de escalada política a corto plazo", ha advertido, afeando que la maniobra "pretende eludir el debate sobre las razones profundas de la crisis". En este sentido, ha reiterado que la crisis con España, que atribuye a la postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, no está cerrada.

Así las cosas, Sánchez ha apostado por "mirar tanto España como Marruecos hacia delante". "Son muchas más las cosas que las que nos separan", ha reivindicado. En su opinión, los dos países tienen que "impulsar una agenda constructiva que nos permita recuperar ese diálogo, esa cooperación que durante muchísimos años ha caracterizado" la relación entre ambos.

Palabras de elogio a Biden

Por otra parte, Sánchez ha tenido palabras de elogio para el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se reunirá por primera vez el próximo lunes en Bruselas, asegurando que es una "referencia mundial" y confiando en poder seguir estrechando las relaciones entre España y Estados Unidos. "Va a ser la ocasión para conocernos personalmente, para poder hablar por primera vez", ha reconocido en sus primeras declaraciones al respecto tras conocerse el encuentro. Hasta el momento, Sánchez no ha tenido ocasión de hablar con Biden, elegido en las elecciones del 3 de noviembre y que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero.

"En poco tiempo el presidente Biden se ha convertido en una referencia mundial, superando mucha de la confrontación, la división y la fractura que tuvo su paradigma en el asalto al Capitolio" del pasado enero, que "quedó en la retina de todos" tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, ha destacado, en una referencia velada a su antecesor, Donald Trump. La nueva Administración "ha hecho que Estados Unidos vuelva a los grandes consensos", ha resaltado Sánchez, celebrando en particular la vuelta al Acuerdo de París contra el cambio climático, al tiempo que ha resaltado que "ambos gobiernos compartimos agenda progresista y verde".

Así pues, ha insistido, el encuentro del lunes, sobre el que no está clara la duración ni el contenido, supondrá "una muy buena oportunidad para conocernos, hablar por primera vez y seguir estrechando los muy positivos lazos que tenemos entre España y Estados Unidos".

"Banalizar" los casos de violencia de género

También ha exigido este viernes "unidad" a todos los partidos para afrontar la lucha contra la violencia machista, tras los últimos casos de menores asesinadas en Tenerife y Sevilla, y ha criticado que algunas formaciones hayan "banalizado" las leyes e instrumentos específicos para combatir esta lacra. En este sentido, ha defendido que cuando se habla de feminismo y de violencia de género hay que asumir que no son cuestiones "ideológicas" sino de Derechos Humanos. Por otro lado, ha eludido pronunciarse sobre si cree que parte del problema reside también en que la Justicia es "patriarcal", como sostiene la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Cuando vemos el horror de la violencia de género y vicaria, que es una doble violencia contra la mujer, porque atenta contra ella también por ser madres, contra sus hijos, nos damos cuenta de cuan importante es tener leyes específicas y esas leyes se han banalizado, se han puesto en cuestión por parte de algunos partidos políticos", ha criticado.

"No, no. Es violencia de género que carga contra mujeres por ser mujeres, por eso creo que en un día como hoy, tan triste, una jornada tan negra para la sociedad española, con todo lo que hemos vivido y conocido, y agradeciendo la enorme labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no han cejado hasta encontrar los cuerpos", ha apostillado. Según Sánchez, es en un momento como este cuando todo el mundo debe "reivindicar el Pacto de Estado, alejar cualquier consideración de lucha partidista e ideológica, y avanzar todos en el feminismo como un movimiento en favor de los Derechos Humanos". "Tenemos que ser conscientes de que hay territorios en los que nos tenemos que unir, que trascienden cuestiones ideológicas, y una de ellas es el feminismo y la violencia de género", ha enfatizado.

Sobre las primarias de Andalucía

El presidente ha rechazado sin embargo pronunciarse sobre sus preferencias para las primarias que su partido celebrará el domingo en Andalucía para elegir al próximo candidato socialista a la presidencia de la Junta. "Serán los militantes del PSOE quienes elijan el próximo domingo, no tengo más que decir como secretario general del PSOE", ha zanjado, tras ser preguntado sobre esas primarias durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, tras su encuentro bilateral, enmarcado en su gira latinoamericana que también le ha llevado a Argentina.