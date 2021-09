Suspendido el pleno del Congreso por el insulto de un diputado de Vox: "¡Bruja!"

Como viene siendo habitual, la crispación en el Congreso de los Diputados ha sido la tónica habitual del pleno, pero en esta ocasión se ha llegado al insulto personal. Así, el vicepresidente primero del hemiciclo, Alfonso Rodríguez, ha suspendido este martes la sesión después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la diputada socialista Laura Berja, mientras esta defendía una iniciativa de su grupo para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas.

Rodríguez ha llamado la atención del diputado de Vox hasta en tres ocasiones "en base al Reglamento de la Cámara" y le ha pedido que retirara el insulto ("bruja"), a lo que se ha negado y ha permanecido en su escaño arropado por los parlamentarios de su formación, entre ellos su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.

Ante la negativa de Sánchez a abandonar el hemiciclo, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante diez minutos, tras los que se ha reanudo la sesión, y el diputado de Vox ha retirado el insulto. "Retiro que la he llamado bruja", ha dicho.

El diputado de VOX, José María Sánchez, se niega a abandonar el Congreso tras ser expulsado por llamar 'bruja' a una diputada socialista. Tras un parón de 10 minutos, acabó retirando la declaración para poder volver al hemiciclo https://t.co/hozrmnGS6E pic.twitter.com/jgHlXCsOV9 — 20minutos.es (@20m) September 21, 2021

Sin embargo, varios diputados de su grupo han insistido en que no debía marcharse, porque se trataba de una "expulsión claramente ilegal" al no haberse aplicado "debidamente" el reglamento de la Cámara, según ha argumentado la diputada Macarena Olona.

A su juicio, el vicepresidente primero no ha advertido al diputado de Vox de manera expresa de las consecuencias de esa supuesta alteración del orden, que para Vox no ha sido tal, denunciando además que Rodríguez ha actuado de forma "abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento".

El artículo 194 del Reglamento, del capítulo correspondiente a la disciplina parlamentaria, establece que si un diputado "que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada", le será retirada la palabra, y el presidente le podrá expulsar.

Lo que está haciendo Vox con los periodistas y, en concreto, aquí Macarena Olona es insoportable. Todo mi apoyo a @Cristina_Perwez que además de una excelente periodista es una buenísima persona. pic.twitter.com/V3ir7Se9cg — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) September 21, 2021

Según Olona, el vicepresidente se ha saltado el paso de avisar al diputado de su grupo de las consecuencias al llamarle al orden por segunda vez. La portavoz adjunta de Vox se ha quejado también de que "las llamadas al orden" no se aplican cuando son ellos los insultados, algo "constante" en cada sesión plenaria, ha asegurado Olona, que, después, se ha encarado con una periodista cuando le ha vuelto a preguntar por esta cuestión en los pasillos del Congreso.

En concreto, la informadora le ha preguntado si le parecía apropiado que se llamara "bruja" a una diputada, y Olona, muy enfadada, le ha respondido: "¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación: ¿sí o no?".