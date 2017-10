The Times pide valentía a Puigdemont para convocar elecciones autonómicas

El presidente catalán, Carles Puigdemont, debe actuar con "coraje" y convocar unas elecciones autonómicas para poner fin a la crisis política en Cataluña, opina hoy el diario británico The Times en su editorial.



Con el título de "Parálisis española", The Times sostiene que Puigdemont debe ser capaz de "decir a sus partidarios lo que no quieren oír" y reconocer que la "única" vía de salida, "a corto plazo", es la celebración de unos comicios.

Por Carlos Rodríguez MIRA TAMBIÉN El Ibex se desmarca de Europa, castigado por la banca y la situación en Cataluña

"No debería haber celebrado un referéndum unilateral de independencia después de que la más alta instancia judicial de España lo declarase ilegal", sostiene el editorial, que también, censura la actuación de la "policía española" para parar esa consulta el pasado 1 de octubre.



A pesar de todo, Puigdemont se equivocó al considerar después que tenía un "mandato" para declarar la secesión con solo el "43 %" de participación en el plebiscito ilegal, recuerda The Times.

Por La Información MIRA TAMBIÉN La ANC llama a los independentistas a rodear el Parlament para apoyar la DUI

A su vez, el líder catalán no debería haber comparado al presidente español, Mariano Rajoy, con "el general Franco", después de que Madrid activase la pasada semana el proceso para aplicar el artículo 155 de la Constitución para "imponer un gobierno directo" en Cataluña, agrega.



"La ruta más inmediata para resolver este tenso punto muerto es a través de unas elecciones regionales. A diferencia del referéndum, Puigdemont tiene poder legal para convocarlas. Sin embargo, lo que no tiene es poder político para hacerlo con comodidad", manifiesta, en referencia a las presiones que le llevaron ayer a cambiar de parecer cuando "se esperaba que anunciase elecciones".

Por La Información MIRA TAMBIÉN El PSOE retira la enmienda que permitía parar el 155 en el caso de elecciones

"Al final del día habló (Puigdemont), pero solo para descartar las elecciones. Madrid estará aliviada porque no declarara la independencia, pero más allá de esto, solo queda ahora incertidumbre", apunta The Times.



Después de meterse "él mismo en un aprieto" y de "llevar esta crisis a un punto crítico", el presidente catalán está en una "buena posición" para "extraer concesiones de Madrid" y rebajar, a cambio, "la temperatura", considera el diario.



No obstante, el periódico opina que los socios de Puigdemont en la Generalitat, ERC y la formación anticapitalista CUP, así como otros elementos dentro de su propio partido, "están menos dispuestos a lograr un compromiso".

Por Fernando H. Valls MIRA TAMBIÉN La DUI activa un Banco de Cataluña y la recaudación de impuestos y cotizaciones

"Para Puigdemont resulta difícil explicar a su base más amplia por qué, después de haber seguido una política arriesgada, tiene ahora que dar marcha atrás. Y eso es lo que tiene que hacer, dar marcha atrás", sentencia el diario.



A pesar de que considera que Madrid ha actuado con "mano dura", el editorial califica de "inconcebible" la posibilidad de que el Gobierno español "acepte tranquilamente la independencia catalana", sobre todo si se tiene en cuenta que Puigdemont "disfruta" de un mandato "endeble y controvertido".



"Con la población catalana dividida -advierte-, hasta el punto de que hay incluso dos fuerzas de policía opuestas -la catalana Mossos d'Esquadra y la policía nacional española- la disputa en Cataluña tiene el potencial de ser no solo fea, sino también peligrosa".