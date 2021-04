Tornero hará una consulta ciudadana para debatir sobre el futuro de RTVE. 

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha afirmado este lunes que lanzará una consulta pública a la ciudadanía para debatir "cuál ha de ser el futuro de servicio público" de RTVE, así como la apertura de diversos foros, entre ellos, los parlamentarios y sectoriales, y grupos de trabajo. Así lo ha adelantado el máximo responsable de RTVE durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para exponer las líneas de la que será su gestión, sus proyectos y objetivos inmediatos, así como los criterios que han guiados sus primeras decisiones.

En este sentido, Pérez Tornero ha detallado que la conclusión de este proceso de consulta y debate sería un Libro Blanco sobre RTVE que, "muy humildemente", ofrecería al Parlamento como base para la elaboración del nuevo mandato marco de la Corporación pública. "Sería, quizá, tal vez, la base para que ustedes decidan cuál es la nueva visión de RTVE en el futuro", ha manifestado, para después añadir que ello puede contribuir a generar un nuevo contrato social con la ciudadanía y una nueva imagen de la Corporación, "más integradora, más coherente, más participativa".

Por otro lado, el año de pandemia no afectó a las nóminas de los trabajadores de RTVE. Para suerte de la plantilla, la delicada situación económica que vive la corporación no se ha trasladado a sus sueldos. Una situación a la que han contribuido los cuantiosos extras que la mayoría del personal se embolsó en el pasado ejercicio. De hecho, la empresa estatal gastó hasta 40,9 millones en complementos y pluses para la gran mayoría de empleados, según los datos consultados por La Información. Todo en un año en el que la deuda volvió a crecer y no tiene visos de mejorar, según admite la anterior dirección que encabezaba Rosa María Mateo.

Los que se beneficiaron de estas pagas por cuestiones como la antigüedad, la disponibilidad, aparecer en pantalla o presentar programas fueron un total de 5.457 empleados. Esto supone que cada uno recibió de media hasta 7.500 euros más de lo que le corresponde por su sueldo base, según los datos ofrecidos por Mateo en una de sus últimas respuestas parlamentarias, a la que ha tenido acceso este medio. Este coste para las arcas de RTVE evidencia las obligaciones a las que tiene que hacer frente la casa con su plantilla incluso en una situación de crisis como la de 2020. Un año en el que el coronavirus obligó a que la mayoría de los vinculados a la compañía pública tuviera que teletrabajar. Lo que no ha significado que se haya reducido ese desembolso en pluses, como admite el anterior equipo directivo.